Update 20.2.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle

Das LGL übermittelt derzeit an Wochenenden und Feiertagen keine Fallzahlen an das RKI. Die aktuellen Fälle vom Wochenende bzw. Feiertag werden deshalb erst am jeweils folgenden Werktag erfasst und erscheinen somit erst am darauffolgenden Werktag in der Statistik.

Derzeit (Stand 20.2.) sind in den Münchner Krankenhäusern 368 Betten mit bestätigten COVID-19-Fällen belegt, davon 18 Intensivbetten (Intensive Care Unit, ICU) und 14 Betten in der Intensivüberwachungspflege (Intermediate Care, IMC). Das sind im Vergleich zur Vorwoche (13.2.) +66 Coronabetten.

