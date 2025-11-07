Verkehrsunfall in der Innenstadt endet glimpflich

Zu einem Verkehrsunfall ist es heute an der Kreuzung der Arnulf- mit der Donnersbergerstraße gekommen. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Aus der Feuerwehr unbekannter Ursache kam eine Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw nach links von der Arnulfstraße ab, als sie stadteinwärts unterwegs war. Sie kollidierte hierbei mit dem dortigen Wartehäuschen der Tram-Haltestelle, wodurch dieses beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf schleuderte der silberne VW weiter und kam schließlich mit dem Heck auf den Tramgleisen zu stehen. Daraufhin wurden von der Leitstelle mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, übernahmen diese die Absicherung der Unfallstelle und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung der leichtverletzten Pkw-Lenkerin. Sie musste allerdings nicht in eine Klinik gebracht werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Um die Gleise schnellstmöglich wieder für den ÖPNV freizumachen, wurde in Absprache mit den Verkehrsbetrieben eine pragmatische Lösung angestrebt. Das Unfallfahrzeug wurde mit einer Rundschlinge durch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug aus dem Gleisbereich gezogen und die Einsatzstelle anschließend von kleineren Trümmern und ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt.

Nach einer knappen Stunde war der Einsatz für die 14 Kräfte der Feuerwehr München beendet. In dieser Zeit kam es auf der Arnulfstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Zum Unfallhergang und der Schadenssumme liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.