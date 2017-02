Vermehrtes Auftreten von falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet München

München, 14.02.2017.

In letzter Zeit werden im Bereich des Polizeipräsidiums München vermehrt Seniorinnen und Senioren durch Unbekannte angerufen, die sich als Polizeibeamte ausgeben und verschiedenste Sachverhalte schildern.

Alleine am Montag, 13.02.2017 kam es zu 30 bekannt gewordenen Betrugsversuchen durch derartige Anrufe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fiel bislang keiner dieser Angerufenen auf die Betrugsmasche herein.

Die falschen Polizeibeamten berichten in den Gesprächen regelmäßig, dass in der Nähe der Wohnung der angerufenen Person eingebrochen worden sei. Die Täter wären festgenommen worden und hätten ein Notizbuch oder ähnliches dabei gehabt, in dem die Adresse des Angerufenen gestanden habe.

Mit dieser Geschichte werden die Anrufer über ihre Vermögensverhältnisse, Kontodaten oder Wertgegenstände ausgefragt.

Schließlich werden die Geschädigten aufgefordert ihr gesamtes Geld von der Bank abzuheben und für weitere „Überprüfungen“ an einen Polizeibeamten, der persönlich vorbeikommt, zu übergeben.

Präventionshinweis Ihrer Münchner Polizei:

Geben Sie niemals sensible Informationen am Telefon weiter, auch nicht, wenn sich der Anrufer als Polizeibeamter vorstellt.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Holen sie niemals Geld bei der Bank, nur weil sie jemand anruft und eine Geschichte erzählt, auch wenn sich alles sehr plausibel anhört.

Nehmen Sie im Zweifel sofort Kontakt mit der Polizei auf und wählen Sie die 110!

Wenn Sie mit der Rufnummer 089/110 angerufen werden, ist niemals die richtige Polizei am Telefon. Mit dieser Nummer kann man nicht angerufen werden. Die Täter „fälschen“ diese Rufnummer, um Sie zu täuschen

Wenn Sie aufgefordert werden, den Hörer unter Umständen stundenlang neben das Telefon zu legen und nicht aufzulegen, damit die Täter hören können, was in Ihrer Wohnung passiert, dann ist es niemals die richtige Polizei.

Wenn Sie aufgefordert werden, zur Bank zu gehen, um Geld abzuheben und es an einen Abholer zu übergeben, der es angeblich überprüfen will, ist es niemals die richtige Polizei.