Versucher Raub unter Jugendlichen in Laim

Am Sonntag, 05.11.2023, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München an einer Bushaltestelle am Laimer Platz. Dort wurde er von zwei 16-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) angesprochen. Im weiteren Verlauf gingen diese auf den 15-Jährigen zu und fragten ihn auf bedrohliche Weise nach Geld. Um diese Forderung zu untermauern zog einer der beiden 16-Jährigen ein Messer und zeigte dieses vor. Als der 16-Jährige das Messer wieder einsteckte, nutzte der 15-Jährige die Gelegenheit und verpasste diesem einen Schlag ins Gesicht.

Es entstand ein kurzes Gerangel, infolgedessen sich der 15-Jährige etwas Platz verschaffen konnte und die Gelegenheit nutzte den Polizeinotruf zu verständigen. Im Anschluss wurde der 15-Jährige durch die beiden 16-Jährigen mit Gesten und Worten bedroht und sie entfernten sich. Zu einer Geldübergabe war es nicht gekommen.

Im Rahmen der Fahndung konnten beide 16-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 23 der Münchner Kriminalpolizei geführt.