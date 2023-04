Versuchter Wohnungseinbruch in Pasing

Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 00:35 Uhr, befand sich eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München im ersten Obergeschoss ihres Reihenhauses, als sie verdächtige Geräusche von einem Fenster im Erdgeschoss bemerkte. Sie begab sich daraufhin in das Erdgeschoss und bemerkte eine bislang unbekannte Person, die am geöffneten Fenster vom Wohnzimmer stand. Eine weitere bislang unbekannte Person stand hinter dieser.

Als die beiden unbekannten Täter die 48-Jährige bemerkten, flüchteten diese aus der Agnes-Bernauer-Straße. Sie bemerkte dabei noch einen dritten unbekannten Täter, der sich am Zugangstor des Gartens befand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei ergab keine Hinweise auf die Täter.

Am Fenster entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkel gekleidet

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, gekleidet mit einem hellen Hoodie

Täter 3:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Mittwoch, 26.04.2023, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr, im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Kremserstraße, Böcksteinerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.