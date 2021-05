Vollversorgung nach Stromausfall im Münchner Osten wieder hergestellt – Restarbeiten dauern an

Nach dem Brand in einer Baugrube in der Grafinger Straße am Freitagmorgen ist die Vollversorgung mit Strom wieder hergestellt: Alle Privathaushalte sowie Industrie- und Gewerbekunden sind jetzt am Netz. Damit ist der größte Teil des unermüdlichen Einsatzes der SWM Netzmitarbeiter geschafft.

Die Arbeiten vor Ort dauerten seit dem nächtlichen Stromausfall gegen 3.50 Uhr an und gingen auch über Nacht weiter. Bis Samstagfrüh waren 80 Prozent der betroffenen Haushalte bereits wieder am Netz, die Grundversorgung der Privathaushalte war heute um 12.29 Uhr hergestellt.

In Zusammenarbeit mit der Münchner Feuerwehr war noch am Freitag für Personen in Privathaushalten, die aus gesundheitlichen Gründen (z.B. Sauerstoffgabe) auf Stromversorgung angewiesen sind, eine Notversorgung organisiert worden. Die Feuerwehr stellte zudem zentrale Möglichkeiten zum Aufladen elektronischer Geräte (Handys etc.) zur Verfügung. Am Freitagabend informierte die Feuerwehr zudem mittels Lautsprecherwagen die betroffenen Viertel.

Betroffen vom Stromausfall waren zunächst rund 20.000 Haushalte im Münchner Osten (Teile von Ramersdorf, Berg am Laim, Haidhausen), die Zahl verringerte sich mit dem Fortschritt der Reparaturen. 50 Mittelspannungs-Stromkabel waren durch den Brand zerstört worden und mussten nach und nach repariert und neu verbunden werden. 150 Trafostationen waren in Folge ausgefallen, sie sind nun alle wieder versorgt.

Die vollständige Reparatur der Leitungen wird aufgrund der erheblichen Beschädigungen noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Zur Ursache des Brandes hat die Kriminalpolizei München Ermitt-lungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen oder sachdienlichen Hinweisen