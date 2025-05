Vom Wurfzelt bis zur Gehhilfe: Fundsachen-Auktion des Münchner Airports beim Volksfest Ismaning

Der Flughafen München versteigert wieder Fundstücke im Rahmen des Volksfests Ismaning. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 17. Mai 2025, um 13 Uhr im Festzelt auf dem Ismaninger Festplatz an der Dorfstraße. Unter der Leitung des Auktionators Alfred Mittermeier können Interessenten für eine große Auswahl an Gegenständen bieten. Diese wurden am Münchner Airport entweder vergessen oder verloren. Nach Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von mindestens einem halben Jahr werden sie nun versteigert.

Auf dem Auktionstisch landen diesmal, neben hochwertigem Schmuck und Kameras, auch ein Miniofen, eine Drohne und eine Ukulele. Außerdem können sich Sportbegeisterte mit Skiern, Schlittschuhen, Golfschlägern oder einem Federballspiel ausstatten. Wie immer sind auch Überraschungs- und Themenkoffer dabei. Der Inhalt der Überraschungskoffer wird vorab durch den Veranstalter, den Zoll und die Landespolizei geprüft, um den möglichen Eigentümer doch noch zu ermitteln und gefährliche Gegenstände auszuschließen.

Die ersteigerten Fundsachen müssen in bar bezahlt werden. Ein Teil der Erlöse wird für karitative Zwecke in der Flughafenregion verwendet, die von den Gemeinden genannt werden. Interessenten haben zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr die Gelegenheit, die Auktionsgegenstände zu besichtigen.