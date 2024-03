Vorfreude in der Host City München: 100 Tage bis zum Eröffnungsspiel der UEFA EURO 2024

Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag: In exakt 100 Tagen, am 14. Juni 2024, wird das Eröffnungsspiel der UEFA EURO 2024 in München angepfiffen. Um 21 Uhr trifft Gastgeber Deutschland in der Fußball Arena München auf das schottische Nationalteam. In der Host City München werden insgesamt vier Vorrundenspiele stattfinden: Nach der Auftaktpartie trifft Rumänien auf den Playoff-Gewinner der Gruppe B (17.6., 15 Uhr/Playoff-Gewinner steht am 26. März fest), Slowenien auf Serbien (20.6., 15 Uhr) und Dänemark auf Serbien (25.6., 21 Uhr). Außerdem wird ein Achtelfinale (2.7.) und ein Halbfinale (9.7.) Fußball der Extraklasse in die Arena nach München bringen. Die Landeshauptstadt will sich nach dem Sommermärchen 2006 und der coronabedingt eingeschränkten paneuropäischen EM 2020 wieder als weltoffene, gastfreundliche und sportbegeisterte Weltstadt präsentieren, auch abseits des Stadions. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und die Fan Zone im Olympiapark werden für EM-Atmosphäre in der ganzen Stadt sorgen. Herzstück der Feierlichkeiten wird dabei der Olympiapark sein. An allen 31 Tagen der UEFA EURO 2024 erwartet die Gäste dort ein großartiges Angebot: Dazu gehört natürlich das Public Viewing aller 51 Spiele. Der größte Screen mit 120 qm wird im Olympiasee vor den Rasenstufen stehen, was für die Fans beste Sicht auf die die EM-Spiele garantiert.

Auf der Hauptbühne sorgt ein abwechslungsreiches Programm für beste Unterhaltung. Täglich gibt es Live-Musik für jeden Musikgeschmack: Über 30 Bands verschiedenster2 Genres werden in der Fan Zone auftreten, darunter auch die Münchener Freiheit und Moop Mama. Antenne Bayern bringt die Radio-Stars in die Fan Zone: Schon jetzt freuen sich Welshly Arms, Kelvin Jones oder Marquess auf die Besucher*innen im Olympiapark. Das internationale DJ-Duo „Fast Boy“ sowie die Antenne Bayern-DJs werden das Publikum mitreißen. Weitere Music-Acts sind noch ein gut gehütetes Geheimnis. Klar ist: Die Moderator*innen und das Antenne Bayern-Team werden die Fans auf und abseits der Bühne jeden Tag aufs Neue unter dem Motto „München, Bayern, international“ unterhalten.

Darüber hinaus wird es einen Poetry-Wettbewerb geben, Fußball-Freestyle-Profi Patrick Bäurer wird sein Können zeigen und Workshops anbieten. Ebenso stehen Comedy-Shows auf dem Programm, ein E-Sport-Tag, ein Streetdance-Wettbewerb, Live-Podcasts, Open-Air-Kino und vieles mehr.

Eine atemberaubende Aussicht inklusive Adrenalinkick verspricht der Flying Fox, der vom Gipfel des Olympiabergs bis zur Wiese vor der Olympia-Schwimmhalle gespannt ist.

Zudem werden sich die Sponsoren der UEFA EURO 2024 mit beeindruckenden interaktiven und digitalen Erlebniswelten auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz präsentieren und der Bayerische Fußball-Verband mit einem attraktiven, täglichen Programm rund ums Thema Fußball.

Natürlich ist mit einem breit gefächerten kulinarischen Angebot für das leibliche Wohl der Besucher*innen gesorgt. Und wer sich gerne selbst bewegen möchte, der ist am Areal des FreizeitSports des Referats für Bildung und Sport richtig: Dort kann sich Jung und Alt in bewährter Manier austoben.

An den Spieltagen gibt es aber noch viel mehr zu erleben: Das städtische Rahmenprogramm bespielt vor allem die Münchner Innenstadt. Straßen- und

Ballkünstler*innen, Schnellzeichner*innen und Musiker*innen werden die Besucher*innen in der Stadt verzaubern, Lichtkunst wird bekannte Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt in ein spektakuläres Licht tauchen.

Zum Start in die letzte, heiße Vorbereitungsphase präsentierten Bürgermeisterin Verena Dietl in Vertretung des Oberbürgermeisters Dieter Reiter, Sportreferent Florian Kraus, Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, Felix Brych, UEFA EURO 2024-Botschafter der Host City München und Klaus Cyron, Geschäftsführer S&K Marketing GmbH, im Olympiapark den aktuellen Stand und einen Ausblick zu allen Planungen und Aktivitäten der Host City sowie den Schriftzug „Munich loves Europe“, der bis zum Ende des Turniers das Dach der Kleinen Olympiahalle zieren wird.

Weitere Infos unter auf unserer UEFA EURO 2024-Webseite und Olympiapark.de.