Wasserwacht München übergibt 380 Schwimmlerntaschen an Kita-Kinder

Die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes engagiert sich aktiv für die Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern und hat 380 Schwimmlerntaschen an Kita-Kinder übergeben. Mit dieser Initiative leistet die Wasserwacht einen Beitrag, um Kinder frühzeitig an das Schwimmen-Lernen heranzuführen.

Mit einer umfassenden gezielten Wassergewöhnung wird der Grundstein für das Schwimmenlernen gesetzt. „Schwimmfähigkeit ist ein Thema, das wir schon bei den ganz Kleinen angehen müssen“, betont Michael Welzel, Leiter der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes. „Die ersten Schritte vom Nichtschwimmer zum Schwimmer gehen über die Gewöhnung ans Wasser. Mit der Schwimmlerntasche möchten wir Eltern eine Hilfestellung bieten und sie bei den Übungen und den ersten Schwimmbewegungen ihres Kindes unterstützen.“

Herzstück der Schwimmlerntasche ist der „Selfmade-Schwimmkurs“ der Wasserwacht Bayern. Die Broschüre „Selfmade-Schwimmkurs“ bietet eine Unterstützung für alle, die einem Kind das Schwimmen beibringen oder das Kind mit gezielten Übungen auf einen geplanten Schwimmkurs vorbereiten wollen. Eine Schwimmnudel, eine Bade Ente für Übungen und eine praktische Tasche komplettieren das Set. Die Schwimmlerntasche ist für Kinder von vier bis sechs Jahren geeignet.

In den letzten Jahren ist der Anteil der schwimmfähigen Personen in der Bevölkerung aus verschiedenen Gründen zurückgegangen. Zu der stetig sinkenden Anzahl an Schwimmbädern, womit auch ein Rückgang des Schwimmunterrichts in den Schulen und der Schwimmkurse von Vereinen und Organisationen einhergeht.

Selfmade-Schwimmkurs

Die Broschüre der Wasserwacht Bayern kann kostenfrei als PDF auf www.wasserwacht.bayern heruntergeladen werden.