Weihnachtsbaum mit Wachskerzen in Brand – Vier Personen verletzt

Am Montag, 25.12.2023, gegen 18:45 Uhr, erhielt die Münchner Polizei die Mitteilung, dass es in einer Doppelhaushälfte in Grünwald brennt. Die freiwillige Feuerwehr Grünwald wurde ebenfalls alarmiert. Beim Eintreffen war die vierköpfige Familie des Wohnhauses bereits vor dem Anwesen auf der Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach ersten Abklärungen vor Ort soll ein Weihnachtsbaum mit Wachskerzen in Brand geraten sein. Der Hausinhaber habe noch selbst versucht das Brandgeschehen zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Bei dem Versuch zog er sich Brandverletzungen zu. Die Familienangehörigen erlitten Rauchgasverletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung und ärztlichen Untersuchung gebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Damit die Weihnachtstage für alle ruhig bleiben und keine Brandkatastrophe eintritt, empfiehlt sich die Beachtung einiger Hinweise:

Kaufen Sie Ihren Tannenbaum erst kurz vor Weihnachten und lagern Sie ihn in einem mit Wasser befüllten Gefäß.

Christbäume sollten einen festen Stand haben. Zusätzlich empfiehlt sich eine nicht brennbare Unterlage.

Stellen Sie den Baum an einen Ort ohne Zugluft.

Der Weihnachtsbaum sollte genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen haben.

Befestigen Sie die Kerzen aufrecht. Achten Sie auf einen sicheren Stand der Kerzen und einen ausreichend großen Abstand zu Zweigen.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob der Baum austrocknet und Nadeln verliert. Allenfalls können Sie den Baum von Zeit zu Zeit mit Wasser besprühen.

Zünden Sie am trockenen Baum keine Kerzen mehr an.

Es empfiehlt sich, einen Feuerlöscher, eine Löschdecke oder einen Eimer mit Wasser in der Nähe des Christbaumes zu platzieren.

Brennende Kerzen dürfen nie unbeaufsichtigt sein. Löschen Sie die Kerzen vor dem Verlassen des Zimmers.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Christbaumes spielen und halten Sie Haustiere fern.

Auch elektrische Lichterketten können eine Gefahr darstellen. Achten Sie auf deren einwandfreie Funktionsweise.