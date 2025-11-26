Weihnachtsmarkt am Schneckenplatz eröffnet – mit neuen Highlights für Groß und Klein

Der Weihnachtsmarkt am Schneckenplatz hat offiziell eröffnet und lädt ab sofort zu gemütlichen, genussvollen und familienfreundlichen Wintermomenten ein. Mit liebevoll gestalteten Attraktionen, neuen Komfort-Angeboten und einem abwechslungsreichen Programm ist der Markt in diesem Jahr so stimmungsvoll wie nie zuvor.

Ein besonderes Highlight sind die neuen kuscheligen VIP-Lounges: komplett in warmem Holz gehalten, mit Wärmelampen ausgestattet und ideal, um den Weihnachtszauber entspannt zu genießen. Die überdachten und beheizten Sitzbereiche sorgen zudem für angenehme Aufenthalte bei jedem Wetter.

Für Familien gibt es zahlreiche Attraktionen:

– Ein Kinderkarussell für leuchtende Kinderaugen

– Ein Kasperle-Theater jeden Freitag um 16, 17 und 18 Uhr

– Viele liebevoll gestaltete Foto-Points für perfekte Erinnerungsfotos

Kulinarisch überzeugt der Markt mit weißem Bio-Glühwein sowie vielen leckeren winterlichen Speisen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 12:00 bis 21:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Zeitraum: 24.11. bis 21.12.

Ort: Vorplatz des Deutschen Verkehrsmuseums, Schneckenplatz