Welt-Hypertonie-Tag 2021: “Den Blutdruck im Blick behalten!“

Anlässlich des heutigen Welt-Hypertonie-Tages, der unter dem Motto „#meinblutdruckpasst“ steht, ruft die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Dr. Claudia Schmidtke, dazu auf, den eigenen Blutdruck durch regelmäßige Messungen im Blick zu behalten: „Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck ist einer der Hauptrisikofaktoren für akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie z. B. Herzinfarkt und Schlaganfall. Zur Vermeidung dieser Folgeerkrankungen sind Prävention und eine rechtzeitige Behandlung des Bluthochdrucks entscheidend.“

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Welttages der Hypertonie informiert die Deutsche Hochdruckliga e. V. (DHL) regelmäßig über das Krankheitsbild Bluthochdruck. Nach Angaben der DHL leiden in Deutschland mehr als 25 Millionen Menschen unter Bluthochdruck. Thematisch stehen in diesem Jahr die Blutdruckmessung und die Dokumentation der Werte im Mittelpunkt des Aktionstages. Erstmalig wird am 19. Juni 2021 zudem ein Online-Informationstag Bluthochdruck mit zahlreichen Vorträgen und Workshops stattfinden, an dem Interessierte kostenfrei und ohne Voranmeldung unter https://www.hypertonietag.de/teilnehmen können. Unter dieser Adresse sind auch eine Anleitung zur Blutdruckmessung sowie interaktive Blutdruckpässe abrufbar.

Patientenbeauftragte Prof. Schmidtke: „Bluthochdruck verläuft lange Zeit symptomlos und wird daher von Betroffenen kaum wahrgenommen. Ich begrüße es daher außerordentlich, dass der diesjährige Aktionstag unter anderem über die korrekte Selbstmessung des Blutdruckes informiert und auch einen interaktiven Blutdruckpass zur Verfügung stellt. Denn richtig durchgeführte, regelmäßige Messungen zu Hause sind eine einfache Methode zur Blutdruckkontrolle. Um Bluthochdruck diagnostizieren zu können, sollten gesetzlich Versicherte zudem die regelmäßigen Gesundheits-Check-ups einschließlich einer Blutdruckmessung bei ihren Ärztinnen oder Ärzten in Anspruch nehmen. Die Kosten für diese Gesundheitsuntersuchung werden im Alter zwischen 18 und 34 Jahren von den Krankenkassen einmalig, ab 35 Jahren regelmäßig alle drei Jahre übernommen. Nur wer seine Blutdruckwerte kennt, kann auf mögliche Auffälligkeiten schnell reagieren und Gesundheitsrisiken reduzieren!“