Westend: Zwei Festnahmen nach versuchten Einbrüchen in Wohnwägen

München, 22.02.2018. Ein Passant beobachtete am Dienstag, 20.02.2018, etwa gegen 16.00 Uhr, einen Mann und eine Frau dabei, wie sich die Beiden an einem Wohnwagen, der in der Siegenburger Straße geparkt war, zu schaffen machten.

Nachdem das Pärchen den Passanten bemerkt hatte, wechselten sie auf die gegenüberliegende Straßenseite und versuchten dort einen weiteren Wohnwagen aufzubrechen.

Der Passant informierte unverzüglich den Polizeinotruf 110 und teilte seine Beobachtungen mit. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 15 (Sendling) fuhr sofort zum Tatort und konnte die beiden Beschuldigten (34-jähriger wohnsitzloser Mann aus Bosnien Herzegowina und eine 38-jährige Frau mit Wohnsitz in München) in unmittelbarer Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen.

Im Anschluss daran wurden die Wohnwägen von den Polizeibeamten in Augenschein genommen. An einem Wohnwagen stand bereits die Tür auf, im Innenraum waren Schubladen geöffnet.

An dem zweiten Wohnwagen wurde ein beschädigter Fensterrahmen festgestellt. Aus keinem der beiden aufgebrochenen Wohnwägen fehlten Gegenstände.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die 38-jährige Frau wurde nach erfolgter Passnachschau an ihrer tatsächlichen Wohnanschrift wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.