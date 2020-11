Wieder mehrere Verstöße nach der Infektionsschutzverordnung

Am Freitag, 20.11.2020, in der Zeitspanne von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr führten Beamte

der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) mit Einsatzkräften einer Münchner

Einsatzhundertschaft Kontrollen zur Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzverordnung

in der Münchner Innenstadt durch. Hierbei wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten

an mehreren Örtlichkeiten, u.a. am Karlsplatz, in der Herzog-Wilhelm-Straße, in der

Fußgängerzone, im Alten Botanischen Garten und im Hauptbahnhof Kontrollen

durchgeführt.

Dabei kam es zu 52 Beanstandungen nach der geltenden Infektionsschutzverordnung.

Neben 22 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen

Raum und Verstößen gegen die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung, wurden 30

mündliche Verwarnungen durch die Beamten ausgesprochen.

Am Samstag, 21.11.2020 gegen 14.30 Uhr befanden sich über 50 Personen zusammen

auf einer Wiese am Kleinhesseloher See im Englischen Garten. Nach einer Ansprache

durch die Polizei entfernten sie sich. Ein Verantwortlicher dieser Zusammenkunft wurde

wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzregelungen erstattet.