Winterstart im Alpbachtal mit Skifahren und Winterwandern

Erlebnis Winter im Alpbachtal Schwungvolle Pisten und stille Winterwanderwege

Am 6. Dezember startet die Skisaison im Alpbachtal und läutet damit einen einzigartigen Winter ein. Mit über 160 km Winterwanderwegen ist das Alpbachtal im Herzen Tirols ein Geheimtipp für besondere Erlebnisse auch abseits der Pisten.

Alpbachtal – Mit dem Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau öffnet am 6. Dezember eines der vielfältigsten Skigebiete Tirols. 113 Pistenkilometer, moderne Liftanlagen und Schneesicherheit bis Ostern bieten alles, was das Herz von Wintersportlern begehrt. Besonders Familien schätzen die Übersichtlichkeit des Gebiets und die speziell auf junge und junggebliebene Wintersportler ausgerichteten Angebote. Neu ab diesen Winter ist der „KidsCross Alpbachtal“ am Wiedersberger Horn. Die Strecke mit Steilkurven, Schneetunnel und SpeedCheck bietet dem Skinachwuchs reichlich Abwechslung. Gerade für Familien ist das Skigebiet ein absoluter Tipp: von speziellen Familienskipisten, dem Kinderland „Juppi Do“ bis hin zu einer lustigen Fahrt mit dem Alpine Coaster „Alpbachtaler Lauser Sauser“ ist für jeden etwas dabei.

Winterwandern im Alpbachtal

Doch das Alpbachtal hat noch mehr zu bieten. Es ist ein Paradies für Winterwanderer. Auf über 160 Kilometern präparierten Winterwegen lässt sich die Ruhe der verschneiten Landschaft genießen. Zahlreiche Routen, wie der Panoramaweg am Reither Kogel, bieten eine besondere Atmosphäre. Wer gerne durch tief verschneite Landschaften wandert, kann sich an einer der regelmäßig stattfindenden Schneeschuhwanderungen anschließen.

Ein besonderes Highlight: Ab dem 28. Dezember werden Fackelwanderungen auf dem Reither Kogel auf 1200m angeboten. Mit der Gondel schweben die Teilnehmer in die Höhe, dem Abendhimmel entgegen. Oben angekommen führt der Weg auf die 2,5 km lange Winterwanderung. Der Schein der Fackeln taucht die Berglandschaft in ein mystisches Licht. Die geführte Wanderung dauert ca. zwei Stunden.

Ab in die warme Stube

Nach einem aktiven Tag lädt die regionale Küche der Region zum Genießen ein. In den gemütlichen Stuben der Alpbachtaler Gasthäuser und auf den Tischen der 24 Hütten werden traditionelle Speisen, wie Tiroler Gröstl, Kaspressknödel oder süßer Kaiserschmarrn serviert. Im Alpbachtal laden drei Haubenlokale zu kulinarischen Höhenflügen ein: Sigwart’s Tiroler Weinstube in Brixlegg überzeugt mit kreativer Küche, die Fuggerstube im Hotel Böglerhof in Alpbach begeistert in historischem Ambiente, und der Gasthof Herrnhaus bietet Wildspezialitäten aus eigener Jagd.

Besonderes Lebensgefühl im schönsten Dorf Österreichs

Was das Alpbachtal von anderen Regionen abhebt, ist die gelungene Verbindung von ursprünglicher Tiroler Gastfreundschaft und einem breiten Angebot für aktive und erholungssuchende Gäste. Hier gibt es keine Bettenburgen, sondern charmante Dörfer mit authentischem Charakter. Vor allem Alpbach, das mehrfach als schönstes Dorf Österreichs ausgezeichnet wurde, verkörpert dieses schöne Lebensgefühl.

Ein weiteres Plus: Mit der Alpbachtal Card, die alle Gäste ab der ersten Nacht erhalten, wird der Aufenthalt noch komfortabler. Sie ermöglicht die kostenlose Nutzung der Regio- und Skibusse, inkludiert geführte Wanderungen und bietet viele weitere Vorteile.

Ob auf Skiern, zu Fuß oder gemütlich in der Hütte – das Alpbachtal steht für einen Winter, der Natur, Aktivität und Entspannung perfekt vereint. Weitere Infos unter: alpbachtal.at