Winterzauber auf dem Viktualienmarkt 2023

Am Montag, 20. November, beginnt der diesjährige Winterzauber auf dem Viktualienmarkt. Bis zum 5. Januar verkaufen 21 Händler*innen an ihren Ständen zusätzliche Leckereien und Besonderheiten. Von Montag bis Samstag verzaubert der Markt die Besucher*innen mit dem Duft von Glühwein, Bratwurst und vielen weihnachtlichen Spezialitäten. Vorbeischauen lohnt sich – auch für Kinder. Am Biergarten gibt es eine Marktkrippe zu bestaunen und am 6. Dezember schaut der Nikolaus von 16 bis 18 Uhr vorbei.

In der dunklen Jahreszeit leuchten erneut zahlreiche Lichtinstallationen den Besucher*innen den Weg auf dem Viktualienmarkt. Alle 54 Straßenlaternen auf dem Marktgelände wurden mit Lichterketten geschmückt. Besonders gelungen sind zwei hohe Lichtkonstruktionen, die sich am Markteingang gegenüber der Metzgerzeile sowie am Zugang Prälat-Zistel-Straße/Rosental befinden. Diese „Sternwerfer“ bestehen aus je 28 Sternen, die in verschiedenen Rot- und Weißtönen und unterschiedlichen Größen weithin sichtbar funkeln. Der Maibaum ist natürlich das Highlight: Mit tausenden glitzernden Lichtpunkten umwickelt leuchtet er als Münchner Wahrzeichen. Verwendet werden ausschließlich stromsparende LED-Leuchtmittel.