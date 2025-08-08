WirtshausWiesn 2025: Ganz München ist Wiesn – zum sechsten Mal!

Parallel zum Oktoberfest: Vom 20. September bis 5. Oktober 2025 wird in 47 Münchner Gasthäusern zünftig gefeiert

Wenn die Maßkrüge klingen, die Blasmusik durch die Gassen schallt und der Duft von Hendl und frischem Hopfen durch die Stadt zieht, dann ist es wieder soweit: Die WirtshausWiesn geht in die sechste Runde – und größer als je zuvor!

Vom 20. September bis 5. Oktober 2025 laden die Münchner Innenstadtwirte gemeinsam mit acht Gasthäusern aus dem weiteren Stadtgebiet zur gemütlichsten und authentischsten Wiesn-Alternative der Stadt ein. Mit 47 teilnehmenden Lokalen feiert die Aktion in diesem Jahr einen neuen Rekord.

„Die WirtshausWiesn ist aus dem Münchner Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken“, sagt Gregor Lemke, Vorsitzender des Vereins der Münchner Innenstadtwirte. „Was 2020 aus der Not geboren wurde, ist heute ein Stück echtes Brauchtum – und das feiern wir heuer mit mehr Wirtshäusern, mehr Musik, mehr Genuss und ganz viel Münchner Lebensfreude!“

Tradition trifft Genuss: Was erwartet die Gäste?

In den Gasthäusern und Biergärten der Stadt wird alles geboten, was das Wiesn-Herz begehrt – ganz ohne Gedränge, dafür mit echter Wirtshaus-Atmosphäre:

Festbier der sechs Münchner Brauereien und aus dem Umland

Klassische Wiesn-Schmankerl wie Hendl, Haxn, Knödelbraten, Obazda, Kässpatzen oder Steckerlfisch

Bayerisch-kreative Küche: u.a. WirtshausWiesn-Pizza und das inzwischen legendäre Weißbier-Tiramisu

Musikprogramm mit Blasmusik, bayerischer Volksmusik und junger bayerischer Szene – mal unplugged, mal stimmungsvoll laut

Wiesn-Schmuck in den Gasträumen: Hopfen, Lebkuchenherzen, kariertes Tischtuch und gute Laune inklusive

Dirndl und Lederhosn ausdrücklich erwünscht!

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das offizielle WirtshausWiesn-Lied, das regelmäßig in allen Wirtshäusern gespielt wird – ein kurzes, einprägsames Zwischenspiel, das zum Mitschunkeln animiert.

Premieren, Specials & neue Partner 2025

Die WirtshausWiesn wächst – nicht nur in der Teilnehmerzahl, sondern auch in Vielfalt und Qualität. Neben den 39 etablierten Häusern der Münchner Innenstadtwirte sind heuer acht weitere Gastronomen mit dabei – darunter bekannte Namen wie der Augustiner-Keller, der Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz, die Deutsche Eiche, der Haxnbauer und das beliebte Ayinger in der Au.

BMW München – offizieller Mobilitätspartner

Ein weiteres Highlight ist die Partnerschaft mit BMW München.

Als exklusiver Mobilitätspartner stellt BMW zur WirtshausWiesn einen BMW X3 mit M Sportpaket zur Verfügung – komplett foliert im offiziellen WirtshausWiesn-Design.

Das Fahrzeug wird während der gesamten WirtshausWiesn prominent am BMW-Showroom am Frankfurter Ring 35 ausgestellt – ein echter Hingucker für Wiesn-Fans und Automobilliebhaber gleichermaßen.

Nach Ende der WirtshausWiesn bleibt der X3 noch einige Zeit in der auffälligen Gestaltung erhalten und unterstreicht so das starke Bekenntnis des Münchner Traditionsunternehmens zum regionalen Brauchtum.

Ebenfalls neu: die süßen Kunstwerke der Konditorei Kreutzkamm, die zur WirtshausWiesn exklusive Petit Fours und ein Weißbier-Tiramisu kreieren – ein Hochgenuss für alle, die das Wiesn-Gefühl mit einer süßen Note feiern möchten.

Und auch Sammler dürfen sich freuen: Der neue WirtshausWiesn-Krug 2025 – gestaltet von der Münchner Designerin Manuela Zumbansen – ist ab Veranstaltungsbeginn in allen teilnehmenden Wirtshäusern erhältlich.

Historisches Fundament: Wo alles begann

Die WirtshausWiesn versteht sich nicht nur als stimmungsvolle Ergänzung zur großen Wiesn auf der Theresienwiese – sie ist auch eine bewusste Rückbesinnung auf die Ursprünge des Oktoberfests. Denn 1810 wurde zur Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Therese von Sachsen-Hildburghausen nicht nur ein Pferderennen veranstaltet, sondern vor allem in den Münchner Wirtshäusern gegessen, getrunken und gefeiert.

„Die Wiesn ist kein Ort – die Wiesn ist ein Lebensgefühl“, so Eli Kreutzkamm-Aumüller, Vorstandsmitglied der Innenstadtwirte. „Und genau dieses Gefühl holen wir mit der WirtshausWiesn zurück in die ganze Stadt.“

Der Kini zapft an – WirtshausWiesn-Auftakt am 20. September

Offiziell eröffnet wird die WirtshausWiesn auch 2025 wieder mit einem besonderen Schauspiel: „Der Kini“, niemand Geringeres als König Ludwig II. persönlich (natürlich historisch inszeniert), wird die WirtshausWiesn am Samstag, 20. September 2025, um 12:00 Uhr beim Augustiner Klosterwirt feierlich anzapfen.

Damit hat auch die WirtshausWiesn – wie die große Schwester auf der Theresienwiese – ihren ganz eigenen festlichen Auftakt.

Teilnehmende Gasthäuser 2025 (Auswahl)

Innenstadtwirte:

Andechser am Dom, Augustiner am Dom, Augustiner Klosterwirt, Ayinger am Platzl, Der Pschorr, Der Spöckmeier, Donisl, Hackerhaus, Hofbräuhaus, Münchner Stubn, Ratskeller, Schnitzelwirt, Weisses Bräuhaus, Zum Stiftl u.v.m.

Freunde der Innenstadtwirte:

Augustiner-Keller, Löwenbräukeller, Ayinger in der Au, Königlicher Hirschgarten, Alter Wirt Moosach, Deutsche Eiche, Haxnbauer, Augustiner Schützengarten.

Die vollständige Liste aller 47 Teilnehmer wird auf www.wirtshauswiesn.de veröffentlicht.

Fazit: Die WirtshausWiesn ist angekommen – in den Herzen der Münchnerinnen und Münchner

Ob mit der Familie, mit Freunden oder Kolleg:innen – wer die Wiesn in entspannter Atmosphäre, mit originalem Bier, Musik und Schmankerln genießen will, ist bei der WirtshausWiesn genau richtig. Sie bringt das Oktoberfest zurück zu seinen Wurzeln – in die Wirtshäuser.

Denn: „Ganz München ist Wiesn!“