Zeugenaufruf zu exhibitionistischer Handlung in der S7

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (14. Februar) in einer Richtung Wolfratshausen verkehrenden S-Bahn vor Reisenden an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen der Tat bzw. nach dem noch unbekannten Täter.

Gegen 22:45 Uhr wurde der Polizei in Wolfratshausen eine exhibitionistische Handlung gemeldet. Zuvor hatte ein unbekannter Mann im hintersten Wagen der Richtung Wolfratshausen verkehrenden S7, zwischen Karlstor (Stachus) und Harras, mehrfach Blickkontakt zu mindestens drei weiblichen Reisenden gesucht. Dabei stand er am Türbereich, die Frauen saßen jeweils in einer Vierergruppe. Der Unbekannte hatte – kurz nach dem Einstieg um 22:12 Uhr – sein Geschlechtsteil aus der Hose genommen und – unter ständigen Blickkontakt zu den Frauen – daran manipuliert.

Zunächst waren zwei unbekannte, ca. 25 bis 30 Jahre alte blonde Frauen davon betroffen. Beide gehörten offensichtlich zusammen und verließen die S-Bahn gemeinsam am Hauptbahnhof. Um 22:14 Uhr stieg die spätere Anzeigenerstatterin am Hauptbahnhof zu und der Unbekannte setzte seine Manipulation – erneut mit Blickkontakt – fort. Nachdem die 25-Jährige aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erkannt hatte, was der Mann trieb, telefonierte sie zunächst und wechselte wenige Minuten später in einen anderen Wagen. Um 22:23 Uhr – ergab die heute Vormittag erfolgte Videoauswertung der Bundespolizei – verließ der Unbekannte am S-Bahnhalt Harras die S7.

Neben den beiden blonden Frauen sucht die Bundespolizei auch nach einem ca. 45 bis 55 Jahre alten, bebrillten, mit grauen Jackett bekleideten, grauhaarigen Mann als Zeugen. Er befand sich während der Fahrt eine zeitlang im gegenüberliegenden Türbereich.

Der Täter war ca. 35 – 45 Jahre alt, etwa 170 cm groß und hatte asiatisches Aussehen. Er war bekleidet mit schwarzer Jeans, weinrotem Kapuzenpulli, grauer Jeansjacke mit Kapuze, weinroter Mütze und schwarzen Schuhen. Zudem führte der Unbekannte einen schwarzen Koffer mit, auf dessen Handauszug eine kleine Reisetasche aufgesetzt war.

Die Bundespolizei bittet die drei genannten, aber auch andere Zeugen, die z.B. Hinweise zu dem gesuchten Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.