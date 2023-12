ZZ TOP am 14.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Nach fünf Jahren sind sie mit ihrer „The Evelation Tour“ wieder in Deutschland: ZZ Top rockt am 14. Juli 2024 die Tollwood Musik-Arena! In ihrem 55- . Karrierejahr ist das eine Live-Premiere für Elwood Francis – zum ersten Mal in Deutschland am Bass. Die im Jahr 2004 in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommene Band spielt zum dritten Mal auf Tollwood. Lasst Euch begeistern von ihren zahlreichen Hits und Klassikern wie „Legs“, „Rough Boy“ oder „Gimme All Your Lovin’“.

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

