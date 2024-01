10 Gründe, warum du das PULS Open Air 2024 unbedingt besuchen musst

Mit der Festivalplanung für den Sommer kann man nie früh genug beginnen. Wir geben dir 10 Gründe an die Hand, warum du dir noch heute ein Ticket für das PULS Open Air Anfang Juni auf Schloss Kaltenberg besorgen musst.

Grund 1: Weil die deutsche Indie-Sensation Giant Rooks als Headliner auftritt und ein neues Album aufs PULS Open Air mitbringt.

Fünf Jungs, ein Familienkeller in Hamm, Songs wie „Wild Stares“ oder „New Estate“ … der Rest ist Legende. Giant Rooks brillieren mit einem Sound, der einerseits unheimlich vertraut wirkt, dennoch unverwechselbar ist und einfach Riesenspaß macht. Im Frühjahr 2024 erschien ihr neues Album „How Have You Been?“. Mehr Info: https://pulsopenair.de/artists/giant-rooks/

Grund 2: Weil PULS-Headlinerin badmómzjay nicht umsonst bereits zweimal den Titel „Best German Act“ bei den MTV Europe Music Award gewonnen hat.

In Songs wie „Airplanes“, „Keine Tränen“ oder „Auf die Party“ fängt die Berliner Rapperin unglaublich akkurat und gefühlvoll die Lebenswelt ihrer Generation ein. Gleich mit ihrem Debütalbum „badmómz.“ gelang ihr 2021 eine Top-Ten-Chartplatzierung. Im Herbst 2023 erschien ihr zweites Album „Survival Mode“, auf dem die Künstlerin eine wunderbare stilistische Vielfalt offenbart. Mehr Info: https://pulsopenair.de/artists/badmomzjay/

Grund 3: Weil du den Moment, wenn 10.000 Menschen in der Arena auf Schloss Kaltenberg wegen der unglaublichen Stimme von Zoe Wess gleichzeitig Gänsehaut haben, niemals in deinem Leben vergessen wirst.

Wenn es eine Stimme mit Gänsehautgarantie auf dem PULS Open Air 2024 gibt, dann ist es die von Zoe Wess. Songs wie „Girls Like Us“ oder die dynamische Ballade „Control“ (über 400 Millionen Streams auf Spotify) gehen richtig tief und sorgten daher auch international für Aufsehen. Mehr Info: https://pulsopenair.de/artists/zoe-wees/

Grund 4: Weil das Gesamt-Line-up des PULS Open Air eine unglaubliche musikalische Vielfalt bietet und dazu einlädt, neue Lieblingsmusiker:innen im Dutzend kennenzulernen.

Wo soll man nur anfangen? Schließlich sind auch Schmyt und Mayberg (feisnter Indie-Pop), badchieff (Party garantiert), BLOND (mit einem wundervollen Hauch Subversion), Lola Young (Grüße aus GB), Baby B3ns (Rave+Hyper-Pop), Paula Carolina (NDW in modern), Fatoni (Local Hero), Dilla oder Malik Harris (!!) und noch zahlreiche weitere Künstler:innen auf Schloss Kaltenberg am Start. Die einzige Lösung für alle, die keinen der Genannten verpassen wollen: ein Ticket für alle drei Festivaltage. Mehr Info: https://pulsopenair.de/lineup-2024/

Grund 5: Weil du mit dem „Freundeskreis-Ticket“ deine neun besten Freunde auch gleich mit zum PULS Open Air mitbringen kannst.

Was für ein Angebot: Mit diesem Ticket erhalten bis zu zehn Personen Eintritt an allen drei Festival-Tagen und zusätzlich ihre persönliche 100 qm große Campingarea ganz in der Nähe des Eingangs zum Festivalgelände. Mehr Info: https://pulsopenair.de/fragen-und-antworten/

Grund 6: Weil du auf dem Camp-Ground auch abseits des Festivalgeschehens den besten Sommer überhaupt erleben kannst.

Festivals leben nicht nur von einem genialen Line-Up (siehe Grund 1 bis 4), sondern auch von der Stimmung abseits der Bühnen. Beim PULS Open Air startest du gemeinsam mit anderen mit Yoga in den Tag. Oder du schläfst einfach weiter. Du badest in deinem eigenen Pool. Du tanzt in der Sonne. Du triffst die Liebe deines Lebens. Oder die Liebe für einen Tag …

Grund 7: Weil du in den Chill-Out-Areas im Schlossareal nicht nur abhängen, sondern auch selbst aktiv werden kannst

Gemeinsam mit anderen Klavier spielen. Sich schminken der mit Henna-Tattoos verzieren … überall auf dem Gelände des PULS Open Air sind Mitmach-Angebote verteilt. Aber keine Angst, du findest auch genügend Liegestühle und Hängematten, in denen du einfach nur die Seele baumeln lassen kannst.

Grund 8: Weil auf dem PULS Open Air Nachhaltigkeit großgeschrieben wird.

Nachhaltigkeit? Wird beim PULS Open Air wo immer möglich mitgedacht. Zum Beispiel bei der Energieversorgung des Festivals mit Ökostrom und einem umweltfreundlichen Batteriespeicher als Backup. Zum Beispiel beim Müllkonzept mit Mehrweggeschirr. Oder bei den nachhaltig produzierten Festivalgadgets.

Grund 9: Weil auf dem PULS Open Air Inklusion wichtig ist.

Ganz schön viele Frauen auf der Bühne … wurde aber auch Zeit. Inklusion ist viel mehr als nur Barrierefreiheit und muss nicht nur vor, sondern auch auf der Bühne stattfinden. Und unser Awareness-Team ist für euch an allen Festivaltagen für euch da oder geht bei Problemen aktiv auf euch zu. Mehr Info: https://pulsopenair.de/barrierefreiheit/

Grund 10: Weil es noch 100 weitere Gründe gibt auf dem PULS Open Air dabei zu sein.

Wegen der Stimmung in der Arena, wenn Tausende gemeinsam das Leben feiern. Wegen der Nähe zu den Künstler:innen auf den Nebenbühnen. Wegen des guten Essens (herzhaft, vegan, deftig, gesund … alles da!). Wegen des Programms mit Deep Talk und Lesungen. Wegen der kleinen Überraschungen und Brüche, wie der Blaskapelle im Biergarten. Wegen der interessanten Leute, die man überall treffen kann …

PULS Open Air 2024, 6. bis 8. Juni auf Schloss Kaltenberg

Das PULS Open Air steht auch 2024 wieder für ein einzigartiges Festivalerlebnis. Die Atmosphäre der spektakulär in Szene gesetzte Kulisse auf Schloss Kaltenberg lässt bereits beim Betreten des Festivalgeländes das Herz der Besucher:innen höher schlagen. Und wenn dann die Headliner:innen zum Mikrofon greifen, entsteht in der spektakulären Arena eine unvergleichliche Stimmung. Die Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH ist Veranstalter des PULS Open Airs. PULS vom Bayerischen Rundfunk ist Namensgeber, Medienpartner und Kurator des PULS Open Airs.

Neben der Mainstage in der Arena wartet das Festival noch mit zahlreichen weiteren Areas und Aktivitäten auf, die die drei Festival-Tage zu einem Erlebnis machen, an das die Besucher:innen noch lange zurück denken. Das PULS Open Air bietet jede Menge neue Musik, spannende Workshops, deepe und unterhaltsame Live-Podcasts und Party Vibes non-stop. Zudem setzt das Festival Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion.

Das bisher bekannte Line-up des PULS Open Air 2024:

Giant Rooks • badmómzjay • Zoe Wees • Schmyt • Mayberg • badchieff • BLOND • Lola Young • Baby B3ns • Paula Carolina • Fatoni • Dilla • Malik Harris • Berq • Levin Liam • Chocolate Remix • KALTE LIEBE • Paul Wetz • BIBIZA • ELLICE • zeck • Das Lumpenpack • Lena&Linus • Dominik Hartz • Kasi • BABYJOY • Wa22ermann • Katha Pauer • UHD • Elena Rud u.v.m.

Mehr Infos und Tickets sowie Impressionen vom Festival gibt es auf www.pulsopenair.de