10 Jahre Haderner Bräu – Münchens erste Bio-Brauerei feiert Jubiläum

Mit einem Fest voller Begegnungen, Musik und gelebter Braukultur hat Haderner Bräu am 17. Januar 2026 sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Was 2016 in einem unscheinbaren Hinterhof in Großhadern begann, ist heute ein fester Bestandteil der Münchner Bierlandschaft: Haderner Bräu gilt als erste Bio-Brauerei der Stadt – und als Beispiel für konsequent nachhaltiges Handwerk.

Gegründet wurde die Brauerei von Marta und Thomas Girg. Sie ist ausgebildete Wein-Sommelière, er Biersommelier. Die Idee zur eigenen Brauerei entstand nicht als Geschäftsmodell, sondern aus einer gemeinsamen Überzeugung heraus. „Bio war für uns von Anfang an Voraussetzung, keine Marketingidee“, sagt Marta Girg. „Für uns beginnt das Reinheitsgebot nicht im Sudhaus, sondern auf dem Acker.“

Die Entscheidung zur Gründung fiel im familiären Rahmen – und veränderte das Leben der Familie nachhaltig. Die Girgs übernahmen die Brauanlage eines gescheiterten Start-ups und entwickelten daraus Schritt für Schritt einen Betrieb mit klarer Haltung. Schon früh fand das Bier große Resonanz: Der Hofverkauf war oft nach kurzer Zeit ausverkauft, der Brauereihinterhof wurde zum Treffpunkt für Nachbarn und Bierinteressierte.

Mit der wachsenden Nachfrage wuchs auch die Verantwortung. 2018 wurde die Brauerei gemeinsam mit der Community weiterentwickelt – transparent und bewusst maßvoll. Einen Meilenstein markierte der Umzug in den historischen Stürzerhof in Großhadern. Seit 2023 wird dort gebraut, verkostet und Wissen vermittelt. Mit moderner Technik, kleinem Brauhaus und Hofladen stieg die Produktionsmenge von rund 3.000 auf perspektivisch bis zu 4.000 Hektoliter pro Jahr. „Eine andere Größenordnung“, so Thomas Girg, „aber ohne unseren Charakter zu verlieren.“

Natürlich durfte zum zehnjährigen Jubiläum des Haderner Bräu auch eine Brauereiführung nicht fehlen. Mit großer Leidenschaft führte Brauereichefin Marta Girg die Besucherinnen und Besucher durch „ihre“ Brauerei und gab dabei spannende Einblicke in die Entstehungsgeschichte und Philosophie des Hauses. Girg ist eigentlich ausgebildete Wein-Sommelière, entdeckte jedoch vor einigen Jahren ihre Liebe zum Bier – eine Leidenschaft, die sie heute mit spürbarer Begeisterung lebt. Diese besondere sensorische Ausbildung prägt auch ihren Blick auf das Bier: Aromen, Balance und Charakter stehen für sie im Mittelpunkt jeder Sorte.

Während der Führung erzählte Marta Girg, wie das Haderner Bräu aus einer Idee zu einer festen Größe im Münchner Brauhandwerk wurde und welch große Rolle dabei Qualität, Zeit und Sorgfalt spielen. Besonderen Wert legt sie auf natürliche Rohstoffe, kurze Wege und eine handwerklich saubere Zubereitung – vom ausgewählten Malz über den Hopfen bis hin zum Wasser. Auch ihre persönlichen Vorlieben verriet sie: Im Sommer greift sie am liebsten zum Leichten Hellen, im Winter darf es für sie gern ein kräftigeres Märzen sein. Die Jubiläumsführung machte eindrucksvoll deutlich, dass beim Haderner Bräu nicht nur Bier gebraut wird, sondern mit viel Herzblut eine Idee von ehrlicher, regionaler Braukultur gelebt wird.

Das Jubiläumsfest spiegelte genau diese Haltung wider: regional verwurzelt, offen, familiär. Zahlreiche Gäste aus dem Viertel, langjährige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Freundinnen und Freunde der Brauerei feierten gemeinsam. Ein besonderer Höhepunkt: Der traditionelle Schäfflertanz, der dem Jubiläum einen festlich-bayerischen Rahmen verlieh.

Zehn Jahre nach dem ersten Sud ist Haderner Bräu ein stiller, aber prägender Akteur der Münchner Bierkultur geblieben – ein Familienbetrieb mit Haltung, handwerklichem Anspruch und klarer Vision für die Zukunft.