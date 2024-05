13. Münchner Sportfestival am 7. Juli 2024 am Königsplatz München

Ausprobieren, Mitmachen, Spaß haben – Weitere Sportvereine mit Programmangeboten zum Mitmachen gesucht

Mehr als 30.000 Münchner*innen verwandelten beim Münchner Sportfestival 2023 den Königsplatz in eine bunte Sportarena. Für Sonntag, 7. Juli, 10 bis 18 Uhr, lädt das Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München erneut zum bunten „Sportfest für alle“ ein. Ein breites Spektrum an Aktivitäten wartet auf die Besucher*innen: Neben traditionellen Sportarten wie Fußball, Klettern oder Tischtennis locken viele außergewöhnliche Sportarten zum Ausprobieren und Mitmachen, darunter Airtrack, Bogenschießen, Cornhole, Fechten, Lacrosse, Parkour, Teqball, verschiedene Inklusions-Sportangebote und vieles mehr.

Zu den Highlights des Münchner Sportfestivals zählen unter anderem Europas größter Ninja-Wettkampf „Minga Warrior“-Wettkampf, der Münchner Streetsoccer-Cup und die Munich International Speedline Masters by Slacksensation & GIBBON.

Ein Event für die ganze Familie. Das gesamte Programmangebot des Münchner Sportfestivals ist kostenfrei. Foodtrucks bieten sportlich-gesunde Ernährung zu fairen Preisen. Im Biergarten kann neue Kraft getankt werden.

Sportbürgermeisterin Verena Dietl: „Bieten die Möglichkeit, in unterschiedlichste Sportarten hineinzuschnuppern“

„Fast 400.000 Menschen sind in knapp 700 Sportvereinen in München aktiv. Das ist bemerkenswert“, sagt Sportbürgermeisterin Verena Dietl. Gleichzeitig bewegen sich mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern zu wenig. Das hat eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK Bayern 2023 gezeigt.

„Unter anderem mit dem Münchner Sportfestival möchten wir dies ändern und noch mehr Menschen für Bewegung und Sport begeistern“, so Dietl weiter. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Sportvereine und lokalen Institutionen jedes Jahr so viele unterschiedlichen Sportarten zum Mitmachen vorstellen, und dass so viele Menschen diese Angebote nutzen. Am 7. Juli haben erneut alle Menschen, ob Jung oder Alt, bisherige Couch Potatoes, Sport-Einsteiger*innen, Freizeitsportler*innen oder Profis, die Chance, in unterschiedlichste Sportarten hineinzuschnuppern und so möglicherweise eine neue Sportart zu finden, die ihnen dauerhaft Freude bereitet. Denn Sport ist die beste Prävention, fördert die körperliche und mentale Gesundheit und macht im Verein, zusammen mit netten Leuten, auch noch Spaß. Ich freue mich schon darauf, am 7. Juli wieder neue Sportarten zu testen.“

Aufruf an Sportvereine aus München und Umgebung

Bereits über 40 Sportvereine haben für das Münchner Sportfestival 2024 kostenfreie Angebote angemeldet und nutzen die Gelegenheit, sich und ihre Sportart zu präsentieren. Noch gibt es freie Ausstellerplätze (Formular zur Anmeldung). Spannend zu wissen: Die Ausstellerplätze, Strom und Absperrgitter sind für die Vereine kostenfrei.

Mehr unter www.sportfestival.de