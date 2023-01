15. Angermaier Eisstock-WM in Tracht – Heiße Duelle auf dem Eis

Für Trachten-Fans ist es Tradition – Zum 15. Mal lud Angermaier Trachten zu seiner kultigen Eisstock-WM in Tracht. Sechs prominent besetzte Mannschaften maßen sich am Mittwochabend in Präzision und Geschick auf dem Eis, stilecht in Tracht gewandt.



Das Maß aller Dinge war an diesem Abend das Team um Angermaier-Chef Dr. Axel Munz, Deutsches Theater-Chef Thomas Linsmayr, Schauspielerin Deborah Müller und Geburtstagskind des Abends Michel Guillaume.

Die Silbermedaille sicherten sich Ruder-Olympionike Hannes Ocik, Sky Moderatorin Nele Schenker und das Schauspieler-Paar Michael Kranz und Maria Wördemann.

Dass in Bayern auch der dritte Platz überschwänglich gefeiert wird, bewies das Team um Nina Munz, Filmproduzent Martin Krug, Wiesnplaymate Franziska Distler und Joe Häglsperger.

Nach den eiskalten taktischen Manövern an der Daube und der abschließenden Siegerehrung luden Dr. Axel Munz & Chris Lehner zum gemütlichen Beisammensein ins Parkcafe ein. Hier feierten u.a Wiesn-Stadträtin Anja Berger, Kabarettist Jürgen Kirner, Sky-Moderator Gregor Teicher, Reality-Sternchen Catrin Heyne, Wiesn-Moderatorin Claudia Pichler sowie Marianne und Michael Hartl die Partie auf dem Eis.