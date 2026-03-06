15-jähriger ohne Führerschein kracht mit PKW gegen Baum

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw auf der Flurstraße in Kirchheim. In dem Pkw befanden sich zu dieser Zeit noch zwei weitere Mitfahrerinnen (14 und 15 Jahre, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München).

An einer Gabelung der Flurstraße kollidierte der Pkw des 15-Jährigen mit einem dortigen Baum. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt. Der Notruf wurde alarmiert, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Einsatzörtlichkeit fuhren. Die drei verletzten Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw war auf einen Angehörigen zugelassen, wurde bei dem Unfall stark beschädigt (Sachschaden von mehreren zehntausend Euro) und musste abgeschleppt werden.

Eine Streife der Polizeiinspektion 27 (Haar) hat vor Ort den Unfall aufgenommen. Der 15-Jährige wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei