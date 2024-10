15-Jähriger von Jugendgruppe überfallen

Am Mittwoch, 02.10.2024, gegen 20:50 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg im Bereich der Bahnhofstraße. Dort kamen mehrere junge Personen unvermittelt auf ihn zu, umringten ihn und forderten ihn auf, Geld auszuhändigen. Dazu wurde ihm gedroht, dass er verprügelt würde, wenn er nicht auf die Forderungen eingeht.

Eingeschüchtert nahm er seine Hände hoch und er wurde von den Personen durchsucht. Dabei wurde ihm seine Geldbörse aus einer Hosentasche herausgezogen. Danach flüchteten die Täter und nahmen den Geldbeutel mit, indem sich ein Bargeldbetrag von über 50 Euro befand.

Der 15-Jährige alarmierte daraufhin den Notruf 110 der Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde eine Gruppe von fünf jüngeren Personen in der Umgebung festgestellt. Diese Personen (im Alter von 16-20 Jahren) wurden kontrolliert. Dabei ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Dazu wurde Bargeld in einer Stückelung, wie sie der 15-Jährige übergeben hatte, in der Nähe am Boden aufgefunden. Dies wurde sichergestellt.

Nach der Personalienfeststellung und Anzeigenerstattung wurden alle Personen wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

16-18 Jahre alt, 170-180 cm groß; dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße und des S-Bahnhofes Planegg (Planegg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.