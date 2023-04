25. Internationale Fürstenfelder Naturfototage vom 14.04. bis 16.04.2023

Wenn der Naturschutz und die Fotografie eine Symbiose eingehen, dann finden die Internationalen Fürstenfelder Naturfototage vor den Toren Münchens statt. Jährlich treffen sich dort bei dem großen Natur-Foto-Festival natur- und fotointeressierte Gäste aus dem In- und Ausland, um Vorträge, Seminare und Foto-Workshops zu besuchen oder am kostenlosen Rahmenprogramm teilzunehmen.

Die große Vortragstour der Referenten präsentiert zum 25-jährigen Jubiläum der Naturfototage die verschiedenen Naturschönheiten von „Deutschland“. Die Vorträge starten an der Nord-/Ostseeküste und enden am Sonntagnachmittag nach sieben Vorträgen in den Alpen. Und doch sind viele Landschaften durch den Menschen und deren Umweltbeeinflussungen schon stark gefährdet. Auch auf diese Bedrohungen werden die renommierten Referenten in ihren Vorträgen eingehen.

Die fotografische Weiterbildung wird in attraktiven 13 Workshops, drei Seminaren und in sechs kostenfreien Kurz-Seminaren angeboten.

Die Wochenendkarte kostet € 80 im Vorverkauf, die einzelnen Vorträge kosten im Vorverkauf zwischen € 5 und € 14. Die verschiedenen Workshops und Seminare kosten im Vorverkauf zwischen € 15 und € 82.

Am Wochenende beginnt dann das kostenlose Rahmenprogramm. Die verschiedenen Märkte laden auf 1.400 qm zur großen kostenlosen Foto-/Natur-/Reise-Messe, mit über 100 Ausstellerständen in zwei Sälen und im großen Freigelände. Gezeigt werden die neuesten Kameramodelle und auch das entsprechende Spezialzubehör. Der Besucher kann sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu Bildbearbeitung und Bildverwaltung, Fotoreisen und Workshops, Fotobücher und Fotoversicherungen informieren. Auf der großen Kamera-Servicestation bieten die führenden Kamerahersteller einen kostenlosen Service zur Überprüfung und Reinigung Ihrer System-Kameras an.

Bei atemberaubenden Greifvogel-Flugvorführungen kreisen majestätische Greife hoch über dem Kloster Fürstenfeld und sind dabei das ideale Testmotiv für die vielen Fernoptik-Aussteller an der Flugwiese. Direkt an der Flugwiese stellen viele bekannte Fernglas-, Spektiv- und Teleobjektiv-Anbieter ihre Produkte für einen Fernoptik-Praxistest zur Verfügung.

Über 240 Mitarbeiter der Aussteller stehen zwei Tage lang Rede und Antwort.

Am Samstagmorgen, 15. April, bietet ein großer Bauernmarkt seine Produkte direkt im Gebäudetrakt neben dem Fotomarkt an. Über 20 Direktvermarkter aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck verkaufen hier ihre Produkte.

Am „Wochenende der Fotografie“ werden im Veranstaltungsforum über 300 Bilder im Innen- und Außenbereich ausgestellt.

Die Fürstenfelder Naturfototage versprechen vom 14. bis 16. April 2023 für die Besucher im Veranstaltungsforum in Fürstenfeldbruck wieder ein interessantes verlängertes Wochenende rund um die Natur, die Fotografie und den Naturschutz.

Termin: 14.-16. April 2023

Ort: Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Zisterzienserweg, 82256 Fürstenfeldbruck

Weitere Informationen sind im Internet unter http://www.glanzlichter.com/fuerstenfeld.cfm erhältlich.

DAS PROGRAMM IM DETAIL

In 7 Multivisions-Vorträgen zeigen renommierte Referenten beeindruckende Bilder und erzählen faszinierende Geschichten von „Deutschland“.

Fr. 14.04. 18.00 Uhr: Die Fränkische Alb – Felsen, Höhlen, Steinbögen: Norbert Rosing

Fr. 14.04. 18.30 Uhr: Glanzlichter-Feierstunde: Siegerehrung der „Glanzlichter“-Gewinner

Sa. 15.04. 10.00 Uhr: Die deutschen Küsten – Wattenmeer und Vorpomm. Boddenlandschaft: Uwe Wuller

Sa. 15.04. 13.30 Uhr: Fotografie mit Flair – Mit Vintage-Objektiven in Natur und Garten: Roland Günter

Sa. 15.04. 17.00 Uhr: Deutschlands letzte Wildnis – Die Rückkehr der Natur?: Sven Meurs

So. 16.04. 10.00 Uhr: Nationalpark Bayerischer Wald – Wo Wildnis neu entsteht: Steffen Krieger

So. 16.04. 13.30 Uhr: Deutschlands wilder Osten – Im Land von Kranich, Wolf und Adler: Axel Gomille

So. 16.04. 17.00 Uhr: Bayerische Alpen – meine Bergheimat: Bernd Ritschel

In 13 Fotografie-Workshops und 3 Seminaren können sich die Besucher über spezielle Themen zur Fotografie in Theorie und Praxis informieren.

Fr. 14.04. 09.00 Uhr: Architektur und Technik: Paul Eschbach (ganztägiger Workshop)

Fr. 14.04. 09.00 Uhr: Abstrakte Naturfotografie: Anouchka Olszewski (4-stündiger Workshop)

Fr. 14.04. 09.30 Uhr: Fototransfer selbst gemacht – Der neue Trend: Karl H. Warkentin (ganztägiger Workshop)

Fr. 14.04. 10.00 Uhr: Lightroom für Ein-/Umsteiger und unsichere Anwender: Frank Werner (ganztägiges Seminar)

Sa. 15.04. 09.00 Uhr: CEWE-FOTOBUCH für Einsteiger: Andreas Scholz (3,5stündiger Workshop)

Sa. 15.04. 14.00 Uhr: CEWE Fotowelt – Produktgestaltung aus Fotos: Andreas Scholz (1,5-stündiges Seminar)

So. 16.04. 09.00 Uhr: Schwarz-Weiß in der Landschaftsfoto. – Peter Giefer (4-stündiger Workshop)

So. 16.04. 09.00 Uhr: CEWE-FOTOBUCH für Fortgeschrittene: Andreas Scholz (3,5stündiger Workshop)

So. 16.04. 10.00 Uhr: Magie der kleinen Dinge – Makrofotografie: Eric Scheuermann (ganztägiger Workshop)

So. 16.04. 14.00 Uhr: Fotogeschenke selber gestalten – Mobil oder mit PC: Andreas Scholz (1,5-stündiges Seminar)