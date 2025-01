365-Euro-Ticket verlängert, Verbesserungen für Senior*innen

SPD/Volt setzt sich für sozial gerechte und bezahlbare Mobilität in München ein

Eine Fortführung des 365-Euro-Ticket für Schüler*innen und Azubis, eine Erstattungsmöglichkeit im Krankheitsfall beim Senior*innen-Abo und keine Erhöhung beim Sozialticket: Darum ging es heute im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats. Die SPD/Volt-Fraktion fordert jedoch mehr: Der Freistaat soll allen jungen Menschen ein attraktives Ticket anbieten.

Gute Nachrichten für alle Schülerinnen, Schüler und Azubis: Das 365-Euro-Ticket wird verlängert! Damit können sie weiterhin für nur einen Euro am Tag Bus, Bahn und Tram im gesamten MVV-Gebiet nutzen – ob zur Schule, zur Ausbildung oder in der Freizeit. Der Freistaat Bayern beteiligt sich weiterhin an der Finanzierung, allerdings hat er das nur für ein weiteres Jahr zugesagt. Hier hätte sich SPD/Volt eine längerfristige Zusage gewünscht.

Außerdem fordert die Fraktion ein attraktives Ticket für Azubis, Studierende, Schülerinnen und Schüler – also für alle jungen Menschen – einzuführen. So gilt das vergünstigte Deutschlandticket seit September 2023 für Auszubildende und Studierende. Sie können damit den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Der Freistaat hat sein Versprechen, die Fahrkarte allen jungen Menschen zugänglich zu machen, bislang nicht umgesetzt.

Für Seniorinnen und Senioren gibt es ebenfalls eine Neuerung: Ihr Abo bietet künftig eine Erstattungsmöglichkeit im Krankheitsfall. Dies ist ein wichtiger Schritt für mehr Fairness und Flexibilität im ÖPNV.

Simone Burger, SPD-Stadträtin, sagt:

„Wir wollen ein attraktives Angebot für alle jungen Menschen. Hier geben wir nicht auf. Wir wollen, dass Schüler*innen, Auszubildende und Studierende nicht unterschiedlich behandelt werden, sondern gleich gut. Und die Betonung liegt auf gut.”