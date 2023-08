3MUC Triathlon München 2023 am 26. und 27. August 2023 – Siege für Laura John und Valentin Müller

Ein kleines Jubiläum: Bereits zum 15. Mal fand der 3MUC Triathlon München am 26. und 27. August 2023 auf der Regattastrecke Oberschleißheim statt: 3MUC Triathlon – das ist Schwimmen im längsten Pool Münchens, Radfahren auf einer für den Verkehr gesperrten Strecke und Laufen in einem naturnahen Gelände.

Gestartet wurde wie in den vergangenen beiden Jahren im Einzelstartmodus und nicht wie früher mit einem Massenstart. Im Ziel war wieder ein Obstbuffet aufgebaut; es gab Getränke und Riegel von Xenofit sowie den traditionellen Ausschank von Erdinger Alkoholfrei. Als Finisherpräsent erhielt jeder Teilnehmer ein Funktionsshirt mit Aufdruck.

Das Wetter war am Samstag sonnig und warm bei 25 Grad – das Wasser hatte 23 Grad. Am Sonntag war es regnerisch bei 17 Grad und das Wasser hatte sich auf etwas unter 22 Grad abgekühlt, so dass das Tragen der Neoprenanzüge erlaubt war. Am Samstag stand eine Volksdistanz für Einsteiger und Anfänger auf dem Programm, die Strecken betrugen 400 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen. Am Sonntag ging es über die Olympische Distanz mit 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen – an beiden Tagen gab es jeweils auch ein Staffelrennen.

Die Stimmung war an beiden Tagen hervorragend – nicht zuletzt Dank der Zuschauer, die sich am Streckenrad aufgestellt hatten und die Athleten anfeuerten.

Über die Olympische Distanz ging der Sieg in 1:57:39 h an Valentin Müller (MRRC München). Danach folgten Martin Janousek (Eintracht Frankfurt) in 1:58:41 h und wie im letzten Jahr Patrick Feil in 1:59:05 h vor Maximilian Leifeld und David Neidl. Gleich dahinter kam schon die erste Frau: Laura John (SCW München) siegte in hervorragenden 2:03:17 h mit großem Vorsprung vor Elisabeth Maria Haas (MRRC München) in 2:13:07 h und Maria Erdmann in 2:15:54 h. Dahinter kamen Anne Seifen und Sabine Zeleny ins Ziel.

Am Samstag über die Volksdistanz hießen die Sieger Simon Langwieser (Volllast TriTeam Schongau) und Nathalie Huhn (TG 48 Schweinfurt).

