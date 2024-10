45.000 Münchner*innen beim Outdoorsportfestival im Olympiapark

Bei bestem Herbstwetter – Sonnenschein und blauer Himmel – kamen rund 45.000 Münchner*innen am Sonntag zum 8. Outdoorsportfestival in den Olympiapark, um sich beim wohl abwechslungsreichsten Aktivprogramm der Stadt sportlich auszutoben.

Ob Breaking-Workshops, Pumptrack, Hochseilgarten, Skyboxing, M-net Eiskletterturm, Snakebording oder inklusive Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung – die Auswahl mit über 50 Sport-Angeboten war bunt und abwechslungsreich. Und natürlich war das Sportfestival des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München und der Olympiapark München GmbH wieder kostenlos zugänglich.

Bürgermeisterin Verena Dietl: “Viele Münchner*innen waren heute in Bewegung – das Outdoorsportfestival zeigt eindrucksvoll, wie lebendig unsere Stadt ist und welch großes Interesse unsere Bürger*innen an sportlicher Aktivität haben. Ich bin begeistert von der Vielfalt und dem Engagement, mit dem die Teilnehmer*innen dabei sind. Gemeinsam fördern wir nicht nur den Sport, sondern auch den Zusammenhalt in unserer Stadt. Mein Dank gilt allen, die mit angepackt haben und unser Festival einmal mehr zu einem besonderen Sporttag gemacht haben.“

Das Herzstück bildete wie immer der zentrale Hans-Jochen-Vogel-Platz. Aber auch um diesem herum war vieles zu erleben – zu Wasser, an Land und in der Luft. Denn hoch über dem Olympiastadion durften Interessierte an einer Schnupper-Zeltdach-Tour teilnehmen oder auf dem 200 Meter langen „M-net-Flying Fox“ in 40 Metern Höhe über den Stadionrasen flitzen.

Gemäß dem Motto: „Sei dabei und entdecke Deinen (Outdoor)-Sport“ boten Sportpartner – darunter Vereine, Verbände und Institutionen – Mitmachprogramme, Demonstrationen und Infotainment an, die die Besucher*innen mit Neugier und Eifer nutzten.