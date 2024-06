6. Münchner Brotmarkt eröffnet

Nie war es so einfach, die große Vielfalt und das ganze Können der teilnehmenden Innungsbäcker bei einem Spaziergang zu erleben. Dieses Jahr präsentieren sich 14 verschiedene Handwerksbäckereien an einem einzigartigen Standort: der Fußgängerzone und zwar direkt vor dem Karlstor.

Eröffnet wurde der Brotmarkt mit Musik direkt neben dem Backbus, durch Obermeister Heinrich Traublinger der Bäcker-Innung München, Landsberg und Erding. Das Grußwort hielt dieses Jahr Münchens 3. Bürgermeisterin Verena Dietl.

Neben vielen Innungsbäckern vor Ort, luden die urigen Holzstände vom Karlstor bis zur Sankt Michaelskirche zum bummeln, probieren und natürlich auch zum einkaufen ein. Auf dem 6. Münchner Brotmarkt hat jeder Teilnehmer eine Auswahl an kreativen Brot-Ideen und seine eigene Brotmarkt-Spezialität dabei.

Und ganz neu gibt es dieses Jahr auch direkt was auf‘s Brot: Die Stände bieten erstmals belegte Brote in verschiedenen Variationen an. Das ist eine der wunderbaren Eigenschaften von Brot: es läßt sich in so vielen Varianten belegen, dass für jeden Geschmack oder Hunger etwas dabei ist.

Also auf zum 6. Münchner Brotmarkt in der Neuhauser Straße

Zwischen Karlstor und St. Michael vom 04. – 08. Juni 2024

Täglich 10 – 18 Uhr