74-Jähriger vor Klinik dreist beraubt

Am Samstag, 10.09.2022, hielt sich ein 74-Jähriger in einem Krankenfahrstuhl im Raucherbereich vor dem Rotkreuzklinikum München (Nymphenburger Straße) auf, als er gegen 13:00 Uhr von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und um einen Kleingeldwechsel gebeten wurde.

Nachdem der 74-Jährige daraufhin seinen Geldbeutel hervor holte, griff der bislang noch unbekannte Täter nach diesem und versuchte dies mit einem mitgeführten Handzettel (gelber Flyer) abzudecken. Der 74-Jährige erkannte dies jedoch, entriss dem Unbekannten den Geldbeutel und machte lautstark auf sich aufmerksam.

Erst später und nachdem der unbekannte Täter geflüchtet war, bemerkte der 74-Jährige das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld und verständigte daraufhin die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 175 cm, 40 Jahre, schlanke Statur, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, osteuropäische Erscheinung, rundes Gesicht, kurze Haare, war mit einem grauen Blazer mit rotbraunem Karomuster und blauer Jeans mit Loch am rechten Knie bekleidet, trug weiße Turnschuhe, führte einen gelben Flyer mit sich

Zeugenaufruf:

Wem sind zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nymphenburger Straße / Volkartstraße / Winthirstraße / Rotkreuzplatz oder in deren näheren Umgebung aufgefallen bzw. wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.