A Gaudi für d’Leit: Seniorensingen in da Schützenlisl auf der Oidn Wiesn

Am 24.09.2025 verwandelte sich das Volkssängerzelt Schützenlisl auf der Oidn Wiesn erneut in einen Ort der Gemeinschaft, des Gesangs und der Lebensfreude: Das beliebte Seniorensingen lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die gemeinsam altbekannte Lieder, Couplets und Wirtshausklassiker anstimmten.

Mit viel Herzblut führte Traudi Siferlinger, bekannte BR-Moderatorin („Musikantentreffen“) und künstlerische Leiterin des Seniorensingens, durch den Nachmittag. Ihr Humor, ihre Wärme und ihre musikalische Begleitung machten es leicht, dass selbst jene, die anfangs nur zuhören wollten, bald kräftig mitsangen.

Für den schwungvollen musikalischen Rahmen sorgten die Tanngrindler Musikanten, unterstützt von weiteren Musikantinnen und Musikanten aus dem engeren Umfeld der bayerischen Volksmusiktradition. Gemeinsam entstand eine Atmosphäre, die an die gute alte Wirtshauskultur erinnerte – gemeinsames Singen ohne Leistungsdruck, aber mit umso mehr Begeisterung.

Viele Seniorinnen und Senioren nutzten die Gelegenheit, in Erinnerungen an Volkslieder und Gassenhauer aus ihrer Jugend einzutauchen. Doch auch jüngere Gäste im Zelt ließen sich anstecken, sodass ein fröhliches Miteinander über Generationen hinweg entstand.

Das Seniorensingen in der Schützenlisl ist längst zu einem festen Programmpunkt der Oidn Wiesn geworden – und zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie Musik Brücken baut, Herzen öffnet und Lebensfreude schenkt.

Der nächste Termin findet am 29.09.2025, zwischen 11 und ca. 13 Uhr statt – eine weitere Gelegenheit, gemeinsam in dieser warmen, verbindenden Atmosphäre zu singen und zu genießen.