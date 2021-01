Abbiegeunfall: Zwischen Lkw und Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 13.01.2021 gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger lettischer

Berufskraftfahrer mit seinem Lkw Marke Volvo die Seidlstraße stadteinwärts bis zur

Ampelkreuzung Seidlstraße/Arnulfstraße, um von dort nach rechts in die Arnulfstraße

einzubiegen. Aufgrund Rotlicht blieb er zunächst an der Kreuzung Seidlstraße/

Arnulfstraße stehen. Zeitgleich befuhr eine 32-jährige Münchnerin mit ihrem Fahrrad

Marke Jungherz den Fahrradweg der Seidlstraße ebenfalls stadteinwärts bis zur

Ampelkreuzung Seidlstraße/Arnulfstraße, um diese gerade aus der Seidlstraße folgend

zu überqueren. Auch die Fahrradfahrerin hielt zunächst verkehrsbedingt aufgrund

Rotlichtes an der Kreuzung Seidlstraße/Arnulfstraße auf dem Fahrradweg an.

Als die Ampelanlage auf grün schaltete, bog der Lkw-Fahrer von der Seidlstraße nach

rechts in die Arnulfstraße ab und erfasste hierbei im Kreuzungsbereich das Fahrrad der 32-Jährigen mit dem rechten Unterfahrschutz des Anhängers. Im weiteren Verlauf

überrollte ein Reifen des Anhängers dabei das Fahrrad der 32-Jährigen und verletzte sie

hierbei am Unterkörper. Die Fahrradfahrerin wurde daraufhin zur stationären Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde bei dem Verkehrsunfall total beschädigt.

Am Lkw-Anhänger platzte ein Reifen. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden

wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Aufgrund des Unfalls musste die Arnulfstraße

stadtauswärts ab der Hopfenstraße für 1,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Ermittlungen zum

Unfallhergang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München,

Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.