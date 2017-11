adday/adnight – Die Karrieremesse der Münchner Agenturen – 15.11.2017 im Einstein Kultur

Die Agenturszene stellt sich vor und sucht nach neuen Talenten.

Am 15. November ist es wieder soweit: Die führenden Münchner Kommunikations- und Digitalagenturen laden zum Informations- und Networking-Event im Einstein Kultur am Max-Weber-Platz ein. Die Talentmesse adday/adnight bietet Studenten und Young Professionals die Möglichkeit, sich ein konkretes Bild von der Branche und ihren vielseitigen Berufsbildern zu machen. Dazu liefern Keynotes, Projektvorträge, Workshops und interaktive Formate nützliche Hilfestellung bei der Karriereplanung.

Traumjob gesucht?!

Im Einstein Kultur präsentieren sich die elf Agenturen Avantgarde, Heye, Interone, Publicis.Pixelpark, SapientRazorfish, Serviceplan, Leo’s thjnk tank, Namics, Ray Sono, Hello und thjnk. Daneben sind die Hochschulen U5, Macromedia, Mediadesign, die Hochschule für angewandtes Management und die Steinbeis School of Management and Innovation mit Infoständen vertreten. Der Eintritt liegt bei 5 Euro im Vorverkauf. Die Anmeldung erfolgt über die adday/adnight Website. An der Tageskasse kostet das Ticket 10 Euro. Getränke und Snacks vor Ort sind im Preis inbegriffen. Die Karrieremesse öffnet ihre Pforten von 14:30 bis 22:00 Uhr.

Das Programm besticht durch inspirierende Key Notes und spannende Insights aus dem Agenturleben. Auf der Bühne stellen Agenturen ihre besten Arbeiten vor und zeigen aus der Sicht unterschiedlicher Berufsbilder, was dahintersteckt. Beim Speed Dating können sich die Nachwuchstalente mit Agenturmitarbeitern austauschen und direkte Kontakte knüpfen. Für Beratungsgespräche stehen die Agenturen an ihren Ständen zur Verfügung und informieren über Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen am Standort München. Speziell für Young Professionals werden Workshops zu Themenfeldern wie Design Thinking und Virtual Reality angeboten. Interessierte können sich direkt vor Ort zu den Seminaren anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. First come, first serve.

Wo: Einstein Kultur, Einsteinstraße 42, 81675 München

Wann: 15.11.17, 14:30 – 22:00 Uhr

Anmeldung: www.adday-adnight-muenchen.de

Eintritt: 5 Euro (VVK), 10 Euro (TK), Getränke & Snacks inklusive