Adele in München – Hintergründe zu dem Mega-Event

Adele wird im August 2024 zehn exklusive Konzerte in München geben. Diese Shows sind ihre einzigen Auftritte auf dem europäischen Festland in diesem Jahr und finden auf dem Gelände der Messe München statt. Ein eigens für diese Konzerte geschaffenes Open-Air-Stadion wird Platz für rund 80.000 Fans pro Abend bieten. Die Arena wird mit einer riesigen Leinwand von 200 Metern Länge und einem 93 Meter langen Catwalk ausgestattet sein, um den Fans ein besonderes Erlebnis zu bieten.

„Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte“, schrieb Adele auf Instagram. Sie fuhr fort: „Es ist Tausende von Meilen näher an so vielen Menschen, die nicht nach Vegas kommen konnten. Plus ausreichend Kapazität für alle, die kommen wollen. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen.“

.

Die Konzerte finden an folgenden Terminen statt: 2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August. Adele hat diese Termine gewählt, um ihren europäischen Fans näher zu sein, die nicht nach Las Vegas reisen konnten, wo sie zuletzt auftrat.

Die Ticketpreise für die Konzerte liegen zwischen 74,90 Euro und 419,90 Euro. Es gibt auch VIP-Tickets mit speziellen Vorteilen. Der Vorverkauf läuft bereits, und aufgrund der hohen Nachfrage wurden zusätzliche Shows hinzugefügt​.

Neben den Konzerten und der Erlebniswelt sorgt ein erweitertes Verkehrsangebot für eine reibungslose An- und Abreise. Die U-Bahn fährt an den Konzerttagen in erhöhter Frequenz, und es werden Shuttlebusse zwischen dem Max-Weber-Platz und dem Messegelände eingerichtet​.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter betonte, dass die Konzerte ein bedeutendes Ereignis für die Stadt sind und sowohl den Ruf Münchens als Kulturstadt stärken als auch positive Auswirkungen auf den Tourismus haben werden​.

Tickets unter www.adeleinmunich.de