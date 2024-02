Adele jetzt 10 Mal in München!

Aufgrund der einzigartigen Nachfrage wird Adele im Sommer zwei weitere, finale Shows in München spielen: am 30. und 31. August.

Bis zum Abschluss der Presale-Registrierung hatten sich mehr als 2,2 Millionen Fans für die nunmehr insgesamt 10 Open Air-Konzerte auf der Messe München angemeldet.

Der Presale für die registrierten Fans beginnt am Mittwoch, den 7. Februar, 10:00 Uhr morgens, gestaffelt. Und zwar zunächst mit den Tickets für den 2., 3., 9. und 10. August. Um 14:00 Uhr folgen die Eintrittskarten für den 14., 16., 23. und 24. August. Die neunte und zehnte Show am 30. und 31. August gehen um 18:00 Uhr in den Presale.

Fr. 02.08.2024 München Messe München

Sa. 03.08.2024 München Messe München

Fr. 09.08.2024 München Messe München

Sa. 10.08.2024 München Messe München

Mi. 14.08.2024 München Messe München

Fr. 16.08.2024 München Messe München

Fr. 23.08.2024 München Messe München

Sa. 24.08.2024 München Messe München

Fr. 30.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)

Sa. 31.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)

Telekom Prio Tickets:

Do., 08.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom: Do., 08.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

https://plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 08.02.2024, 14:00 Uhr (Online-Presale, 20 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 09.02.2024, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/artist-adele-2229

– Einzige Shows in Europa –

Präsentiert von Live Nation & Leutgeb Entertainment Group