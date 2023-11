Alains Morissette covert WHAM!‘s „Last Christmas“

Währen sich die Supermarktregale mit Lebekuchen füllen, überrascht und Alanis Morissette mit ihrer Brandneuen Weihnachts-EP! Unter dem Titel „Last Christmas“ covert sein nicht nur den gleichnamigen Hit von WHAM!, sondern nimmt sich mit John Lennon & Yoko Ono’s „Happy Xmas (War is Over)“, William Chatterton Dix’s „What Child is This?“, und Katherine Kennicott Davis‘ „Little Drummer Boy„, direkt drei weiteren Klassikern der Vorweihnachtszeit an!



Über die „Last Christmas“ EP

Heute hat die siebenfache GRAMMY®-Preisträgerin und Singer-Songwriterin Alanis Morissette eine neue Coverversion von „Last Christmas“ veröffentlicht, das ursprünglich von Wham! im Jahr 1984 veröffentlicht wurde. Der Song wird Teil einer EP sein, die zuvor veröffentlichte Alanis-Cover von Weihnachtsliedern wie John Lennon & Yoko Ono’s „Happy Xmas (War is Over)“, William Chatterton Dix’s „What Child is This?“, und Katherine Kennicott Davis‘ „Little Drummer Boy“ enthält. Alle vier Cover werden erstmals auf einer limitierten roten und grünen 10-Zoll-Vinylplatte sowie auf allen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

„Als ich aufwuchs, war WHAM! eine meiner Lieblingsbands, und ich bin schon so lange ein großer George Michael-Fan, wie ich mich erinnern kann. Diesen Song zu covern, fühlt sich super besonders an und ist die perfekte Art, die Feiertage zu feiern“, teilte Alanis mit.

Über „Alanis Morissette“

