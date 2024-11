Aller guten Dinge sind...: IMOT 2025 zum dritten Mal in München-Riem

Ein „Knallerstart“ im Jahr 2023, eine erfolgreiche Fortsetzung 2024: Die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung feiert im kommenden Jahr den Hattrick seit dem Wechsel auf das Messegelände in München-Riem. Die Pforten öffnen sich vom 21. bis 23. Februar 2025; Motorrad-Fans aus dem In- und Ausland dürfen sich erneut auf alles freuen, was ihre Herzen höherschlagen lässt. Der Ticketverkauf für Süddeutschlands größte Zweirad-Messe beginnt rechtzeitig zur Weihnachtsgeschenksaison am 1. Dezember 2024 auf www.imot.de/tickets. Wie immer erwerben alle Besucher ein Kombi-Ticket, dass ohne Aufpreis auch für die parallel laufende Freizeitmesse f.re.e und die Münchner Auto Tage gilt.

Für viele Motorrad-Fans ist die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung das Ereignis des Jahres. Mit zuletzt über 140.000 Besuchern zeigt sich auch, dass sich der neue Austragungsort auf dem Messegelände München-Riem sowie das überarbeitete Konzept gut etabliert haben. „Auf dieser Basis bauen wir natürlich weiter auf“, so Geschäftsführerin Petra Zahradka. Die Vorbereitungen für die nächste Messe – vom 21. bis 23. Februar 2025 – laufen derzeit auf Hochtouren. „Die IMOT lebt vom Austausch mit der Community“, so Zahradka weiter. „Deswegen haben wir bei der Planung der Ausgabe 2025 dem Feedback unserer Besucher viel Gehör geschenkt.“

In den Startlöchern stehen dabei zahlreiche Hersteller von Rang und Namen. Bereits jetzt haben die Marken BMW, Honda, Indian, Kawasaki, Suzuki, Triumph und Yamaha ihr Kommen bestätigt. Ob Verbrenner oder Elektro: In den Hallen C5 und C6 können Zweirad-Freunde alle Motorrad- oder Rollerneuheiten der kommenden Saison bewundern. Außerdem vor Ort: Quads und alles zu den Themen Reisen, Zubehör, Customizing, Tuning und Bekleidung sowie starke Sondershows. „Unter anderem haben uns die Jungs vom Top Mountain Crosspoint Motorrad-Museum Hochgurgl/Timmelsjoch zugesagt, die ein paar ihrer beeindruckendsten Zweirad-Hingucker mitbringen. Zusätzlich werden wir in diesem Jahr verstärkt mit Influencern zusammenarbeiten, da insbesondere in der jüngeren Zielgruppe Online-Inhalte starke Resonanz finden“, sagt Zahradka.

Rechtzeitig zum Start der Vorweihnachtszeit beginnt auch der Ticketverkauf. Digitale Eintrittskarten gibt es ab dem 1. Dezember 2024 auf www.imot.de/tickets. Diese sind ab 17 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 13 Euro (ermäßigt, mit Nachweis) zu haben. Außerdem gibt es Nachmittagstickets ab 9 Euro, sowie für Youngster-Tickets ab 8 Euro für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt. Wie bereits 2023 und 2024 gelten alle IMOT-Tickets für einmaligen Zutritt im Messezeitraum und enthalten zusätzlich den kostenfreien Eintritt für die parallel laufenden Messen f.re.e und die Münchner Auto Tage.

Alle weiteren Infos zur kommenden IMOT gibt’s auf www.imot.de.