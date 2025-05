Anbaden im Schyrenbad: Heute war Auftakt für die Münchner Freibadsaison

Es ist „angebadet“: Mit dem Schyrenbad ist am Donnerstag, 1. Mai, das erste Freibad der SWM in die Sommersaison 2025 gestartet. Um 9 Uhr haben die SWM die Tore geöffnet, bis Mittag zählten sie bei herrlichem Sonnenschein bereits 1.360 Schwimmer*innen.

Maximilian Gutmann, Betriebsorganisationsleiter der SWM, begrüßte die ersten Badegäste persönlich: „Herzlich Willkommen! Starten Sie mit uns in eine hoffentlich schöne und entspannte Freibadsaison! Wir freuen uns auf viele sonnige Stunden und fröhliche Badegäste.“

So geht’s mit den Freibädern weiter:

Am Donnerstag, 15. Mai, öffnen die Freibäder Westbad, Michaelibad, Prinzregentenbad, Ungererbad sowie das Dantebad.

Das Naturbad Maria Einsiedel startet – vorbehaltlich des erforderlichen Pflanzenwachstums im Aufbereitungsteich – am 2. Juni in die Saison. Am selben Tag öffnet auch das neue Naturbad Georgenschwaige in Schwabing erstmals seine chlorfreien Becken für die Badegäste (Details hierzu folgen rechtzeitig vor der Wiedereröffnung).