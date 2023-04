Anmeldung zu den Schwabinger Hof-Flohmärkten verlängert

Schwabinger Hof-Flohmärkte am 17.6.2023

Rund 150 Hausgemeinschaften in Schwabing haben sich bereits angemeldet zu den diesjährigen Schwabinger Hof-Flohmärkten am Samstag, 17. Juni. Die Nachbarschaft Schwabing in der Seidlvilla koordiniert die Aktion. Die Anmeldefrist für die Häuser ist bis zum 8. Mai verlängert. Auf der Internetseite www.hofflohmarkt-schwabing.de melden sich Hausgemeinschaften bequem online an und überweisen im Anschluss die Teilnahmegebühr in Höhe von 15 Euro. Natürlich kann man in der Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, sein Haus für die Aktion auch persönlich anmelden. „Wir freuen uns auf das große Echo bei den Hausgemeinschaften. Die Hof-Flohmärkte festigen die nachbarschaftlichen Beziehungen in den Häusern und in ganz Schwabing,“ freut sich Dorothee Fichter von der Nachbarschaft Schwabing. Nach Anmeldeschluss wird ein Flyer gedruckt, in dem alle angemeldeten Häuser in Schwabing aufgelistet sind. Von der Georgenstrasse bis zum Petuelring, von der Barbarasiedlung und dem Ackermannbogen bis zum Englischen Garten reicht das Areal. Die privaten Flohmärkte der Hausgemeinschaften bringen Jung und Alt zusammen und sorgen dafür, dass viele Dinge ein neues Zuhause finden.

Bei der Nachbarschaft Schwabing engagieren sich Menschen, denen ein solidarisches und soziales Miteinander im Stadtteil am Herzen liegt. Dazu gehören ein lebendiger Austausch zwischen den Generationen und die Vielfalt durch unterschiedliche Herkunft, Nationalität und Religion. Die Nachbarschaft Schwabing initiiert Treffpunkte und Aktionen für den Stadtteil und unterstützt Menschen, die Hilfe brauchen. Selbstorganisation, bürgerschaftliches Engagement und professionelle Kompetenz werden miteinander verbunden. Die Nachbarschaft Schwabing ist beheimatet in dem kulturellen Stadtteilzentrum Seidlvilla; der gemeinnützige Seidlvillaverein e.V. ist der Träger. Die Stadt München, Sozialreferat, unterstützt die nachbarschaftliche Arbeit mit einem jährlichen Zuschuss.

www.hofflohmarkt-schwabing.de

Telefon 089 / 398299

info@hofflohmarkt-schwabing.de