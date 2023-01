Aubing bekommt endlich eine neue Ortsmitte

Die lang geplante Umgestaltung des alten Dorfkerns in Aubing wird endlich in die Wege geleitet. Das gesamte Areal zwischen Ubostraße, Bahnhof und Giglweg wird nun zukunftsfähig umgestaltet. Der Planungsausschuss des Stadtrats hat dafür heute die Weichen gestellt. Für das wichtige Projekt soll es einen Wettbewerb geben, finanziert werden soll es auch mit Mitteln der Städtebauförderung. Wichtig ist der SPD/Volt-Fraktion, dass es nun schnell vorangeht und die Menschen in Aubing bald eine neue Mitte haben.

Ein schön gestalteter Platz mit Bäumen und Grünflächen für alle Altersgruppen, der zum Verweilen einlädt und weniger Parkplätze hat als bisher – das wünschen sich die Aubingerinnen und Aubinger für ihren Ortskern. Und dazu einen barrierefreien, sauberen und sicheren Zugang zum angrenzenden Bahnhof. Diese Forderungen aus der Bürger*innenbeteiligung sollen aus Sicht der SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat zentral sein bei der Neugestaltung der einen Hektar großen Aubinger Ortsmitte.

Dazu sagt Christian Müller, Vorsitzender der SPD/Volt-Fraktion:

„Endlich kommen wir mit der Umgestaltung des alten Dorfkerns in Aubing voran: Hier soll eine schöne neue Ortsmitte entstehen, die zu den gewachsenen Strukturen passt und an der sich die Aubingerinnen und Aubinger wohlfühlen. Das können wir nur im Dialog mit allen Beteiligten erreichen. Wichtig ist uns auch der barrierefreie Zugang zum Bahnhof. Hier werden wir bei der Deutschen Bahn Druck machen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse des Wettbewerbs und werden darauf drängen, dass wir nicht erneut so viel Zeit verlieren.”