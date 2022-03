Aubing: Brennende Glascontainer

Zu einem Feuer in der Pretzfelder Straße ist ein Hilfeleistungslöschfahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gerufen worden. Mehrere Container für Altglas waren in Brand geraten.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannten die Kunststoffcontainer bereits lichterloh. Schnell wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und die Container konnten mit einem Schaum-Wasser-Gemisch gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens wird durch die Feuerwehr auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei München hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.