Aubing & Lochhausen: Brände von Freiflächen

Hornberger Straße (Aubing)

Zu einem Brand einer Freifläche wurden am gestrigen Montag mehrere Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr München gerufen. Etwa 200 Quadratmeter trockene Wiese waren in Brand geraten. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit sogenannten Feuerpatschen, einem Schnellangriffsschlauch eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs sowie dem Wasserwerfer eines Sonderlöschfahrzeugs. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht und der Einsatz beendet.

19.23 Uhr Schubinweg (Lochhausen)

Etwa eine Stunde später wurde wieder ein Brand einer Freifläche gemeldet. Erneut wurden mehrere Einheiten an die gemeldete Adresse im Schubinweg alarmiert. Dort konnte das Feuer auf einem Bahndamm ebenfalls zügig mit Hilfe von einem C-Rohr und mehreren Feuerpatschen gelöscht werden.

Bei beiden Einsätzen wurde niemand verletzt. Die Polizei München hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Anzufügen ist, dass die aktuelle Waldbrandgefahr derzeit bei Gefährdungsklassifikation 3 liegt, was mittlere Gefahr bedeutet. Die Gefährdungsklassifikation wird von März bis Oktober bestimmt und wird in fünf Stufen eingeteilt. Anzunehmen ist, dass der zu erwartende Regen in den nächsten Tagen diese Klassifikation verändern wird.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr