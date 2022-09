Aubing: Vier Festnahmen nach Einbruchsversuch in Supermarkt

Bereits am Montag, 26.09.2022, gegen 01:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Bergsonstraße zu einem versuchten Einbruch.

Aufgrund einer zurückliegenden Tat vom 08.09.22 (wie bereits im Pressebericht vom 08.09.22 berichtet) führte das zuständige Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) umfangreiche Ermittlungen gegen den damals festgenommenen und zwischenzeitlich wieder entlassenen Tatverdächtigen (ein 18-Jähriger Deutscher ohne bekannten Wohnsitz).

Zivile Polizeibeamte konnten ihn am Montag, 26.09.2022 erneut beobachten, diesmal mit drei weiteren Tatverdächtigen dabei beobachten, wie alle gemeinsam versuchten die Türe des Supermarktes mit körperlicher Gewalt aufzudrücken.

Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Tatbeute vom Tatort. Die zivilen Einsatzkräfte konnten alle vier (den 18-Jährigen und drei männliche Personen mit Wohnsitzen in München; 16, 18 und 22 Jahre) in unmittelbarer Nähe des Supermarktes festnehmen.

Der bereits bekannte 18-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter wurde er wieder entlassen.

Die anderen drei Täter wurden nach der Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung entlassen.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).