Auf geht’s zur Maidult vom 29. April bis 7. Mai 2023

Mit der Maidult beginnt am Samstag, 29. April, der Dult-Reigen auf dem Mariahilfplatz. Ein Bummel über das Dult-Gelände ist ein unverzichtbares Münchner Frühlingsritual.

Wer tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, sollte an einer der zirka zweistündigen Erlebnistouren mit offiziellen München Guides teilnehmen. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört zu jeder Tour dazu, genauso das Staunen über die Eloquenz der Neuheiten-Verkäufer*innen, die ihre Autopolitur, Radiraspel oder Express-Wischtücher anpreisen. Weil Essen und Trinken auch auf der Dult Leib und Seele zusammenhalten, wird während des Rundgangs das eine oder andere Dult-Schmankerl verkostet.

Die erste Führung über den traditionellen städtischen Markt startet am Samstag, 29. April, um 11 Uhr. Weitere Führungen finden statt am Sonntag, 30. April, 11 Uhr, Dienstag, 2. Mai, 16.30 Uhr, Donnerstag, 4. Mai, 16.30 Uhr, Samstag, 6. Mai, 11 Uhr, sowie Sonntag, 7. Mai, 11 Uhr. Treffpunkt für die Touren ist vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4. Unter http://einfach-muenchen.de/dult-fuehrung können die Führungen gebucht werden. Tickets gibt es auch in den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof (Luisenstraße 1).

Öffnungszeiten:

Verkaufsbeginn: 10 Uhr

Schaustellerbetriebe: 10.30 Uhr

Verkaufs- und Betriebsende: Maidult 20 Uhr