Auf geht’s zur Neuhauser Musiknacht 2018

Seit 2010 überrascht die Neuhauser Musiknacht jedes Jahr aufs Neue mit einem facettenreichen Programm, denn für diesen einen Abend versammelt sich der Großteil der Münchner Musikszene in nur einem Stadtviertel. Von Jazz, Swing, Blues und Pop, über Hip Hop und Schlager, bis hin zu den guten, alten Rock Classics und starken Eigenkompositionen, bietet der Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg nun bereits zum neunten Mal eine, im wahrsten Sinne des Wortes, musikalische Reise durch das gesamte Lokalitäten-Spektrum des Viertels. Vom Jugendzentrum, über die lokale Stadtbibliothek und das kleine irische Pub bis hin zum traditionellen Blue-Kellerclub beteiligen sich 56 Spielstätten an der mittlerweile als Münchner Kult-Event etablierten Musiknacht. Ein buntes Programm verspricht einen Abend der besonderen Art!

Für nur einmalig € 5,00 Eintritt erhalten die Besucher ein mintgrünes Armband, das als Eintrittskarte zu sämtlichen teilnehmenden Spielstätten gilt. Die Eintrittsbänder können am 27.10. ab 18:30 Uhr an der Hauptkasse auf dem Rotkreuzplatz und in allen Spielstätten erworben werden.

Die Neuhauser Musiknacht ist von den Veranstaltern so organisiert, dass niemand einen Auftritt seiner Lieblingsbands verpassen muss. Die Musiksets laufen in allen Spielstätten nach demselben Zeitplan, so können die Besucher in den Pausen die Veranstaltungsorte wechseln, ohne etwas vom Programm zu versäumen. Los geht’s um 19:00 Uhr mit dem Eröffnungskonzert von Hot Lips bei freiem Eintritt auf dem Rotkreuzplatz, das vom Verein für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg ausgerichtet wird. Im Anschluss gibt es von 20:00 bis 00:00 Uhr Livemusik in den teilnehmenden Neuhauser Lokalitäten. Die vier Sets der Musikgruppen haben in allen Spielstätten die gleichen Anfangszeiten und dauern jeweils ca. 40 Minuten: 20:00 Uhr | 21:00 Uhr | 22:00 Uhr | 23:00 Uhr.

In diesem Jahr gestalten rund 260 vorwiegend Münchner Musiker in 64 Bands die Musiknacht:

3volutioN, Angis Bar Trio, Azucar Cubana, Bernd Bauer Bluesband, Beta, Big Rock, Black Patti, Blind Date, Christian Schwarzbach Band, Cluas, Club 27 plus, Crosstown Project, Davis Gaffney, Di farykte Kapelle, Gampe & Band, Hardy Dayvidson Three, Harry Saltzman und seine besten Freunde, Hot Lips, House of Leaves, Inside Golden, Jasmin Bayer & Band, Jet Band, Knopf, Las Nueces, Lisaholic, Los Gatos Latinos, Los Sopranos, Lost in a Bar, maxxOutt, Menage à Trois, Militsa Todorovic, MinnePack, Mittendrin, Muddy What?, Ni Sala, Nico sings Country, Noisepollution, Not Simply Anyone, Paranoized, Peace Rebel Radio, Pequod, Reason 2 Rock, Revelling Crooks, San2 & Sebastian, Scream, Simple, Son Compadre, Soulhunter, Sweet Lemon, The Black Submarines, The Burning Biscuit Band, The Course is Black, The Fletcher Perry Party, The Rejetnicks, The Roaring Zucchinis, The Tortilla Chips, The Unions, The Unknown Stuntmen, This Is How It Ends, Thunderbirds, Tortureslave, Van Dalen, Wolfgang Klossek, WosDaBrassKo

Wie in den vergangenen Jahren gestaltet der lokale Radiosender M94.5 mit seinem besonderen Gespür für erfolgversprechende Münchner Nachwuchs-Musiker das Programm im Freiheiz: Von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr geben sich auf der M94.5-Stage drei Bands das Mikrofon in die Hand, die derzeit mit ihrer künstlerischen Qualität und Performance auf sich aufmerksam machen: Ni Sala, BETA und Sweet Lemon. Dort findet dann im Anschluss ab 00:00 Uhr die ausgelassene Abschluss¬party der Musiknacht mit Liveband statt: tanzbare All-Time-Hits mit der Band Club 27 plus!

Im Backstage Club wird der Hardcore-und Heavy-Metal-Nachwuchs gefördert: Hier drehen ab 20:00 Uhr die Bands The Course is Black, Tortureslave, Pequod und Knopf ihre Verstärker auf. Später am Abend ist hier der Eintritt zu den Freak Out-DJs für die Musiknacht-Besucher frei.

Bereits zum neunten Mal in Folge fördert die Sparda-Bank München eG die Neuhauser Musiknacht als Hauptpartner. Sebastian Liegl, Geschäftsstellenleiter der Sparda-Bank in Neuhausen, zum Engagement der Bank: „Musik ist in der Lage, Menschen über Stadt-und Landesgrenzen hinaus zu verbinden und somit für besondere Gemeinschaftserlebnisse zu sorgen. Deshalb unterstützen wir die Neuhauser Musiknacht gerne.“ Die Genossenschaftsbank macht sich durch die Unterstützung zahlreicher sozialer, ökologischer und kultureller Projekte in ganz Oberbayern für das Wohl der Gesellschaft stark.

Rita Rottenwallner, Geschäftsführerin des Tollwood-Festivals, unterstützt ebenfalls seit neun Jahren die Neuhauser Musiknacht: „Am 27. Oktober 2018 füllen sich die Straßen Neuhausens wieder mit Musik. Das Tollwood Festival, das seit 2001 mit seinen Büroräumen im Viertel ansässig ist, unterstützt nur zu gerne die Neuhauser Musiknacht. Denn Kultur für möglichst viele Menschen erlebbar zu machen und lokale Künstler zu fördern, ist uns nicht nur auf dem Tollwood Festival, sondern auch darüber hinaus und für unseren Stadtteil ein wichtiges Anliegen. Neuhausen ist ein wunderbar lebendiges und offenes Viertel, das seinen Bewohnern durch Veranstaltungen wie die Musiknacht immer wieder kulturelle Höhepunkte bietet. Wir freuen uns auf das Programm und wünschen allen Neuhausern eine großartige musikalische Nacht!“

Veranstaltet wird die Neuhauser Musiknacht von Nikola Strnad von der Münchner Konzertagentur Bang Bang! Concerts, Mitorganisator ist Vernon Ryan vom Irish Pub Ryan’s Muddy Boot, mit freundlicher Unterstützung von Sparda-Bank München eG, Tollwood GmbH, dem Kulturreferat der Stadt München und dem Verein für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg. „Liebe Neuhauser, liebe Nymphenburger, liebe Münchner, mein Dank gilt allen Mitwirkenden: Den Musikern und Wirten, unseren Partnern und Sponsoren, dem Veranstalter und dem Mitorganisator, dem Kulturreferat München und dem Stadtteilkulturverein. Ich wünsche Ihnen eine eindrucksvolle, unvergessliche Musiknacht in den Gaststätten rund um den Rotkreuzplatz und darüber hinaus!“ Ingeborg Staudenmeyer, Vorsitzende des Vereins für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg.

Fakten:

Veranstaltung: Neuhauser Musiknacht 2018

Datum: Samstag, 27. Oktober 2018

Ort: 56 Gaststätten, Clubs und Bars in Neuhausen-Nymphenburg, München

Live: 64 Bands mit rund 260 Musikern

Uhrzeit: 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr (länger: Freiheiz, Backstage -siehe Programm)

Eintritt: € 5,00 (VVK über München Ticket zzgl. VVK-Gebühr)

Veranstalter: Bang Bang! Concerts / Niko Strnad

Mitorganisator: Ryan´s Muddy Boot / Vernon Ryan

Unterstützer + Sparda-Bank München eG, Tollwood GmbH, Verein für Stadtteilkultur

Sponsoren: Neuhausen-Nymphenburg und Kulturreferat der Stadt München