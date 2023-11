Auszeit vom Alltag – Tollwood stellt das Programm zum Winterfestival 2023 vor

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“: staunen, flanieren, mitmachen

Wer spricht denn da? Es tönt und singt aus dem Weihnachtsbaum auf der Theresienwiese. Mit der überraschenden und interaktiven Eingangsinstallation begrüßt das Tollwood Winterfestival sein Publikum. Am Dienstag, 14. November, wurde im Spiegelzelt auf dem Tollwood-Gelände das vielfältige Programm vorgestellt: Über 660 Veranstaltungen rücken ab 23. November die Kunst in den Mittelpunkt – passend zum Motto: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ – ein Zitat des Malers Pablo Picasso. Tollwood-Zeit ist vom 23. November bis 31. Dezember – der Markt der Ideen ist bis 23. Dezember geöffnet; nur am 26. November (Totensonntag) ist das gesamte Festival geschlossen.

Lebenselixier Kunst

Im Mittelpunkt steht in diesem Winter die Kunst. Mit dem Motto „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ erinnert Tollwood an die existenzielle Bedeutung der Kunst. „Kunst ist Lebenselixier und für unser aller Leben unverzichtbar“, erklärt Stefanie Kneer, Pressesprecherin des Tollwood Winterfestivals. „Was wären wir ohne Kunst? Sie bereitet Freude und beflügelt uns, ermöglicht uns Ausdruck und Auseinandersetzung und schenkt Kraft, die Zukunft und das Morgen zu gestalten. Sie bedeutet auch Freiheit.“ Auf dem Tollwood Winterfestival wird Kunst vieler Sparten erlebbar. Im neuen KunstRaum auf Tollwood kann das Publikum selbst kreativ werden und unter dem Motto „Profil zeigen – Zukunft gestalten“ an Installationen und Collagen mitwirken.

Atemberaubende Artistik und faszinierendes Varieté präsentierte das Ensemble von Limbo Unhinged bereits bei der Programmvorstellung. Die australische Compagnie verzaubert im Spiegelzelt mit einer Show, die alle Grenzen sprengt. Dieses Varieté ist mehr als nur Zirkus oder Kabarett, Tanz oder Burlesque. Sie ist verrückt und unglaublich und hebt die Welt aus den Angeln. Denn das bedeutet „Unhinged“ übersetzt. Dazu serviert Tollwood ein exklusives Bio-Menü im Spiegelzelt. Eine köstliche Komposition in mehreren Gängen verzaubert den Gaumen. Und zum Jahresausklang lässt es sich mit der großen Silvesterparty oder der Silvestergala auf Tollwood ins neue Jahr feiern.

.

Auszeit vom Alltag

Über 660 Veranstaltungen finden auf dem Tollwood Winterfestival statt: Neben dem Varieté Limbo Unhinged, das bis 31. Dezember im Spiegelzelt zu erleben ist, balanciert Highline-Weltrekordler Friedi Kühne hoch über den Köpfen des Publikums über das Festivalgelände, begeistern Bands mit Live-Musik im Hexenkessel und inspiriert Poetry to go in der neuen LeseLounge im Bazar-Zelt; Jan Daumin, Jonglage-Weltrekordhalter, wirbelt Keulen durch die Luft, Feuerkunst und Walk-Acts verzaubern das Publikum und, und, und. Für über 90 Prozent der Veranstaltungen gilt: Eintritt frei!

Wie sich die Auszeit vom Alltag auf dem Tollwood Winterfestival genießen lässt? Einen Vorgeschmack darauf gab es bei der Programmvorstellung. Rund 180 Marktstände verführen ab 23. November zum Flanieren über den Markt der Ideen. Mehr als 50 Gastro-Betriebe laden zu einer kulinarischen Weltreise von Afghanistan über Indien nach Syrien und Taiwan und zu nachhaltigem Genuss. Wer hungrig oder durstig ist, hat eine große Auswahl an wohlschmeckenden exotischen Gerichten aus der ganzen Welt, einem Getränk, das nach flüssig-heißem Apfelstrudel schmeckt, oder einem köstlichen Glüh-Gin.

Oder wie wäre es mit einem winterlichen Sportvergnügen auf der Eisstockbahn? Einem Konzert im Hexenkessel lauschen oder dort beim offenen Chor des Go Sing Choir mitmachen. Bei den Performances auf der Außenbühne staunen und lachen, sich von den Feuershows in den Bann ziehen lassen – das alles ist Tollwood. Und noch viel mehr.

Tickets für Limbo Unhinged ab 38,50 Euro (ermäßigt ab 29,50 Euro) oder wahlweise mit Menü ab 85,50 Euro (ermäßigt ab 77,50 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket erhältlich. Weitere Infos unter www.tollwood.de

Das Tollwood Winterfestival findet vom 23. November bis 31. Dezember auf der Münchner Theresienwiese statt, der Markt der Ideen ist bis 23. Dezember geöffnet; der Eintritt zum Festivalgelände ist frei. Am 26. November (Totensonntag) ist das Tollwood Winterfestival geschlossen.

Veranstaltung: Tollwood Winterfestival

Ort: Münchner Theresienwiese

Datum: 23. November bis 31. Dezember 2023

Am 26. November ist das gesamte Tollwood Winterfestival aufgrund des Totensonntags geschlossen. Zwischen den Jahren ist nur das Spiegelzelt zur Vorstellung von Limbo Unhinged geöffnet.

Am 31. Dezember finden die Silvesterparty und die Gala statt.

Öffnungszeiten Markt: Markt der Ideen nur bis 23. Dezember

Mo 14 bis 22:30 Uhr

Di – Fr 14 bis 23:30 Uhr

Sa 11 bis 23:30 Uhr

So 11 bis 22:30 Uhr

Öffnungszeiten Gastro: Mo 14 bis 22:30 Uhr (Hexenkessel bis 0 Uhr)

Di bis Fr 14 bis 23:30 Uhr (Hexenkessel bis 1 Uhr)

Sa 11 bis 23:30 Uhr (Hexenkessel bis 1 Uhr)

So 11 bis 22:30 Uhr (Hexenkessel bis 0 Uhr)

Am 23. Dezember schließt das Tollwood Winterfestival um 22 Uhr.

Am 26. November ist das gesamte Tollwood Winterfestival geschlossen (Totensonntag)