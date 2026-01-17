Automobilia München 2026: Kult-Veranstaltung für Autofans am 1. März in der MOTORWORLD München

Nach der erfolgreichen Neuauflage der Automobilia München im Februar 2025 lädt die Motorworld München am Sonntag, 1. März 2026, erneut zu dem traditionsreichen Markt für automobile Sammel- und Liebhaberstücke ein. Von 10:00 bis 16:00 Uhr verwandelt sich der Dampfdom dann in ein Paradies für Sammler, Oldtimerfreunde sowie Auto- und Motorradenthusiasten. Der Eintritt ist frei.



Die Automobilia München knüpft an eine lange Tradition an und wurde 2025 von der Motorworld München erfolgreich wieder etabliert. Die große Resonanz von Ausstellern und Besuchern hat den Weg für die Fortsetzung im Jahr 2026 geebnet.



Besucher erwartet ein breit gefächertes Angebot rund um das Thema Automobilia: von automobiler Literatur wie Büchern, Zeitschriften, Prospekten, Katalogen und historischen Dokumenten über Ersatzteile und Zubehör für Klassiker, Youngtimer und Special-Interest-Fahrzeuge bis hin zu Modellautos und weiteren Sammlerstücken. Abgerundet wird das Angebot durch Schilder, Poster, Accessoires und vieles mehr.



Zudem gibt es eine Vermarktungsfläche für Gebrauchtfahrzeuge, auf der private Anbieter und Händler ausgewählte Fahrzeuge präsentieren und zum Verkauf anbieten können.



„Die Automobilia München gehört für viele Enthusiasten im Raum München fest in den Kalender“, sagt Fabian Boehm, Automobilia-Projektmanager Motorworld München. „Nach dem starken Comeback 2025 freuen wir uns, diese besondere Mischung aus Markt, Treffpunkt und Szene-Event 2026 erneut in unserem Dampfdom anbieten zu können.“

Eingeladen sind Auto- und Motorradenthusiasten, Sammler, Restauratoren und alle, die ein Interesse an Automobilen, Motorrädern und ihrer Historie haben.Die Automobilia München bietet die Gelegenheit, sich auszutauschen, seltene Stücke zu entdecken oder sich als Oldtimerfreund einfach mal selbst zu beschenken.



Weitere Informationen für Interessierte und Aussteller: https://motorworld.de/event/automobilia-2026-muenchen/