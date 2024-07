AWO-Sommerserenade am 26. Juli 2024 im Brunnenhof der Münchner Residenz

Am Freitag, dem 26. Juli 2024, um 19 Uhr, findet die Open Air AWO-Sommerserenade im Brunnenhof der Residenz statt.

Das diesjähriges Open Air Konzert läuft unter dem Titel „Schön ist die Welt“.

Unter freiem Himmel im Brunnenhof der historischen Münchner Residenz beim Klang wunderbarer Melodien aus Oper, Operette, Musical und Evergreens die Seele baumeln lassen. Die berührende Arie „Vissi d´arte“ von Puccini, die wir bis heute mit Maria Callas in Erinnerung haben, der berühmte „Walzer Nr. 2“ von Schostakowitsch, der uns mitsummen lässt, oder die berühmte „Barcarole“ von Offenbach, die uns nach Venedig reisen lässt, laden ein zu einem wunderschönen Konzerterlebnis.

Die Sopranistinnen Monika Rebholz, Elisabeth Artmeier, der Tenor Adam Sanchez sind Garanten für einen abwechslungsreichen musikalischen Abend. Alle Sängerinnen und Sänger singen unter anderem am Staatstheater am Gärtnerplatz und an Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Stefan Sevenich unterhält mit seiner weichen Bassstimme, wird aber vor allem humorvoll und charmant durch das Programm führen. Das Salonorchester Bavaria, in dem sich Musikerinnen und Musiker der großen Münchner Orchester zusammengefunden haben, werden unter der Leitung von Kapellmeister Timm Tzschaschel unsere Sommerserenade begleiten.

Karten gibt es für 23,00 € über den Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt e.V.

Tel.: (089) 45 832 – 132, veranstaltung@awo-muenchen.de