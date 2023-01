B2Run München 2023 – Deutschlands größter Firmenlauf am 11. Juli

Der B2Run München 2023 mit mehreren 10.000 Teilnehmer/-innen findet am 11. Juli statt. Die Anmeldung zu Deutschlands größtem Firmenlauf mit individueller Zeitmessung ist ab sofort möglich.

Mit guten Vorsätzen in das neue Jahr starten und schon jetzt ein Ziel für den Sommer vor Augen haben! Auch 2023 heißt es wieder gemeinsam mit dem Kolleg/-innen aktiv werden, das Herzklopfen vor dem Startschuss spüren und den Zieleinlauf in das legendäre Münchner Olympiastadion durch das Marathontor erleben – Gänsehaut garantiert! Der Startschuss zum B2Run München 2023 fällt am Dienstag, 11. Juli, um 17.00 Uhr.

Erwartet werden erneut rund 30.000 Teilnehmer/-innen aus über 1.500 Firmen aus München und Umgebung. Der circa sechs Kilometer lange Kurs, der auch für Hobbyläufer/-innen problemlos machbar ist, führt durch das Münchner Olympiagelände und endet im legendären Olympiastadion München. Spaß garantiert! Zeitversetzte Startphasen ermöglichen kurze Wartezeiten und ausreichend Platz zum Laufen. Für alle, die es gemächlicher angehen lassen möchten, ist ein eigener Startbereich für Nordic Walker eingerichtet. Im Anschluss feiern alle Teilnehmer/-innen bei der After-Run-Party im Olympiastadion. Die Anmeldung zum B2Run beinhaltet neben der Teilnahme am Lauf und am Rahmenprogramm weitere tolle Specials: Alle Läufer/-innen erhalten ihre persönliche Startnummer. Der Zeitnahme-Chip ermöglicht eine individuelle und punktgenaue Zeitnahme. Zudem sind eine Urkunde, eine Medaille und ein persönliches Video vom Lauf inbegriffen. Darüber hinaus können alle Teilnehmer/-innen kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (MVV) an- und abreisen.

Getreu dem Motto „Runter vom Bürostuhl, rein in die Sportschuhe“ bietet der B2Run München eine hervorragende Möglichkeit, die Mitarbeiter/-innen zum Sport zu motivieren und den Teamgeist zu stärken. Ein weiteres Ziel der Veranstaltung ist es, das betriebliche Gesundheitsmanagement innerhalb von Unternehmen zu fördern. Bei B2Run geht es daher nicht primär um Schnelligkeit. Es stehen vor allem der Spaß und das gemeinsame Erlebnis mit dem Team im Vordergrund. Unterschiedliche Wertungskategorien – von „Fitteste Firma“ bis hin zu „Kreativstes Team“ – tragen diesem Rechnung.

„Die vergangene Saison hat gezeigt, dass sportliche Großveranstaltungen im Sommer bei verantwortungsvoller Durchführung gefahrlos umsetzbar sind. Im Zuge der neuen Home Office-Modelle sind durchdachte Teambuilding-Maßnahmen zudem wichtiger als je zuvor. Die Bedeutung und Beliebtheit unseres Firmenlaufs ist noch einmal gestiegen. Das zeigen auch die historisch besten Ergebnisse in der Teilnehmerbefragung“, sagt Standortleiter Markus Schmitz. „Die Vorfreude auf den B2Run München 2023 ist daher bereits jetzt enorm – sowohl bei uns wie auch den teilnehmenden Firmen. Weit über die Stadtgrenzen hinaus freuen sich die Menschen auf ein Event und Lauf-Erlebnis der Extraklasse.“

Besonderes Plus: Laufen, spenden, registrieren – auch 2023 können die Teilnehmer/-innen auf Wunsch laufend Gutes tun! Mit dem DKMS Charity-Starter-Ticket, das für nur fünf Euro mehr pro Startplatz erhältlich ist, unterstützen die Läufer/-innen die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und helfen damit im Kampf gegen Blutkrebs. Der Aufpreis wird von B2Run vollständig als Spende an die gemeinnützige Organisation weitergeleitet. In der vergangenen Laufzeit haben mehr als 7.000 Teilnehmer/-innen bei den verschiedenen Läufen von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Dadurch sind insgesamt 37.000 Euro zusammengekommen, die genutzt werden, um noch mehr Menschen als potenzielle Stammzellspender/-innen zu registrieren.

„Die DKMS freut sich, 2023 zum wiederholten Mal die B2Run-Saison als Charity-Partner begleiten zu dürfen. Neben den Vor-Ort-Registrierungen an einigen Standorten sind die Charity-Starter eine große Unterstützung für uns in der Mission, Blutkrebs zu besiegen“, erklärt Joachim Neubauer, PR Manager bei der DKMS. „Neben der finanziellen Unterstützung durch den Zusatz-Startbeitrag von fünf Euro zeigen die Läuferinnen und Läufer schließlich auch Flagge für uns und bestärken an Blutkrebs erkrankte Menschen mit ihrer Teilnahme als Charity-Partner in dem Gedanken: Ihr seid nicht allein, wir stehen an eurer Seite!“

In Kooperation mit dem Partner First Climate wird die gesamte Veranstaltung zudem erneut komplett klimaneutral ausgerichtet. Möglich wird dies, neben einer Verringerung des CO2 Ausstoßes, durch eine Kompensation des nicht zu verhindernden CO2s. Neu in diesem Jahr: Zusätzlich pflanzt B2Run für jedes angemeldete Team einen Baum und setzt sich so für eine durch Sport und Gesundheitsbewusstsein verbundene Gesellschaft und für die Umwelt ein.

Anmeldungen für den B2Run München können noch bis zum 15. Juni online über den B2Run Shop vorgenommen werden. Doch es heißt schnell sein! Erfahrungsgemäß sind die Plätze frühzeitig ausgebucht. Aktuell sind noch wenige Startplätze zum Frühbuchertarif erhältlich.

Der B2Run München ist Teil von Deutschlands größte Firmenlaufserie, die tausende Unternehmen – von den Auszubildenden bis zu den Chefs – begeistert. Den Auftakt in die B2Run Saison 2023 bildet der B2Run Aachen, der am 27. April 2023 stattfindet. Darüber hinaus gastiert der B2Run 2023 voraussichtlich in 17 weiteren deutschen Städten.

Weitere Informationen unter www.b2run.de.